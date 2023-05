Imballaggi. Carloni, Ue danno a vino e economia italiana. Lega al lavoro per bloccarla

ROMA – “La direttiva Ue sugli imballaggi, oltre a danneggiare fortemente il comparto italiano della frutta e della verdura, danneggerebbe gravemente anche il vino. Si standardizzerebbero, infatti, le bottiglie eliminando il formato ‘magnum’, maggiormente esportato, con il forte rischio di una penalizzazione del Made in Italy. Le confezioni, inoltre, servono a proteggere il prodotto durante il trasporto, oltre che a ridurre gli sprechi.

C’è stata una presa di posizione della Commissione Ue alla Camera – con la quale concordiamo pienamente – che ha espresso un parere contrario perché con questa direttiva non si rispettano proporzionalità e sussidiarietà. Non c’è, infatti, alcuna necessità di questo intervento legislativo. Tra l’altro l’Italia, che è sempre al primo posto per il riciclo registrando i tassi più alti dell’Ue, oggi vedrebbe mortificata questa competenza a favore del riuso che invece danneggia la propria economia, pensiamo al vino e alle bottiglie. La Lega sarà in prima linea per bloccare questa follia”.

Lo dichiara il deputato della Lega Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura alla Camera.

