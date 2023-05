Vino. Vitaliano Maccario è il presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato

COSTIGLIOLE D’ASTI (AT) – In data 29 maggio 2023 si è svolta l’Assemblea dei Soci del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato che ha decretato l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. I consiglieri, eletti con mandato triennale, sotto la guida del Presidente neoeletto Vitaliano Maccario rappresenteranno il Consorzio e le eccellenze enologiche che caratterizzano il Monferrato. Una squadra composta anche dai due vicepresidenti Lorenzo Giordano e Filippo Mobrici, presidente uscente, simbolo dell’intenzione di dare continuità all’importante lavoro svolto fino a questo momento dal Consorzio e dai suoi membri.

“Il focus del mio mandato sarà dare continuità all’ottimo lavoro portato avanti fino ad ora dal Presidente uscente Mobrici. Sarà fondamentale dare ancora più impulso a ciò che è stato fatto nell’ambito della ricerca scientifica, sulla Barbera e sui viari vitigni della denominazione – spiega il Presidente Vitaliano Maccario – Lo stesso vale per ciò che concerne il fronte della promozione del Monferrato e delle sue punte di diamante, un lavoro che va sempre più concretizzato sia dentro i confini nazionali che fuori, procedendo verso una vera e propria internazionalizzazione della denominazione e del territorio in cui vini eccellenti prendono vita. Con quest’obiettivo opererò nel pieno rispetto del lavoro svolto e nel nome di una costante intesa con vicepresidenti e consiglieri”.

“Auguro il meglio al nuovo Presidente Vitaliano Macario – afferma il Presidente uscente Filippo Mobrici – un imprenditore capace di portare un valore aggiunto ai progetti del Consorzio e sicuramente la persona giusta per traghettare il territorio verso importanti obiettivi futuri. Sono sicuro che il suo impegno sarà guidato dalla volontà di rendere sempre più centrale nel panorama enologico italiano il Monferrato e i suoi prodotti preziosi, sempre più riconosciuti per la loro altissima qualità. Lavoreremo insieme fianco a fianco, in un’unione d’intenti collettiva, verso una prospettiva virtuosa di sostegno comune del Monferrato del vino”.

Di seguito la lista dei consiglieri, in carica per i prossimi tre anni:

Presidente: Vitaliano Maccario – Pico Maccario

Vicepresidente: Filippo Mobrici – Bersano Vini

Vicepresidente: Lorenzo Giordano – Cantina Sociale Di Vinchio E Vaglio Serra

Gianni Bertolino – Tenuta Olim Bauda

Daniele Chiappone – Erede Di Chiappone Armando

Daniele Comba – Vigne Dei Mastri

Luca Ferraris – Agricola Ferraris

Dante Evasio Garrone – Garrone Evasio & Figlio

Giorgio Gozzelino – Cascina Castlet

Enrico Rovero – F.lli Rovero

Davide Bianco – Azienda Vitivinicola Tenuta La Graziosa

Valeria Gaidano – Tenuta Tamburnin

Carlo Gallo – Azienda Agricola Gallo

Pietro Brillado – Cantina Sociale Di Mombercelli

Enzo Gerbi – Cantina Sociale Barbera Sei Castelli

Elio Pescarmona – Tre Secoli

Daniela Pesce – Cantina Sociale Maranzana

Mario Redoglia – Cantina Sociale Di Castagnole Monferrato

Paolo Ricagno – Vecchia Cantina Di Alice Bel Colle E Sessame D’asti

Stefano Savio – Terre Dei Santi

Alessandro Soggiù – Cantina Sociale Nizza Monferrato

Giulio Bava – Bava

Luigi Bersano – M.G.M. Mondo del Vino

Stefano Chiarlo – Michele Chiarlo

Andrea Costa – Marenco Vini

Luigi Dezzani – Dezzani

Massimo Marasso – Fratelli Martini Secondo Luigi

Luigi Coppo – Coppo

Carlo Cucco – Cantine Manfredi

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, fondato nel 1946, ha il compito di tutelare e promuovere le sue denominazioni per garantire la loro diffusione e la loro immagine sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso appositi marchi distintivi. Attualmente il Consorzio conta più di 400 aziende associate e 13 denominazione tutelate.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it