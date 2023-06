Sicurezza alimentare. Il Masaf a Cesena con il secondo appuntamento in vista vertice ONU

ROMA – Si terrà martedì 6 giugno, a Cesena, il secondo appuntamento in vista del vertice dell’Onu sui sistemi alimentari, Food Systems Stocktaking Moment, in programma alla FAO a Roma dal 24 al 26 luglio 2023.

Il convegno , che si svolgerà dalle 10.30 nell’Aula Magna “Carmen Tura” del Campus universitario (Via dell’Università, 50 – Cesena), vedrà la partecipazione di ricercatori, politici, rappresentanti istituzionali e del settore private per approfondire e valorizzare il ruolo chiave dell’Italia nel campo dell’alimentazione. Questa seconda giornata, dopo quella di Napoli lo scorso 27 maggio, rientra nelle tre giornate che il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha deciso di coordinare per approfondire il tema della sicurezza alimentare in termini non solo quantitativi ma qualitativi.

Interverranno, tra gli altri Anna Maria Bernini ministro dell’Università e della Ricerca, Antonio Tajani ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Adolfo Urso

Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Mirco Carloni Presidente XIII Commissione (Agricoltura), Camera dei Deputati, Luca De Carlo Presidente IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), Senato della Repubblica; Galeazzo Bignami Vice – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

