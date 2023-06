Commercio internazionale. Centinaio e Murelli a Taiwan: Meno barriere per nostri prodotti agricoli

TAIWAN – Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e la senatrice Elena Murelli, componenti della Lega nel gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Taiwan, si trovano a Taipei, dove oggi hanno incontrato il ministro taiwanese dell’Agricoltura, Chen Chi-Chung, e il viceministro dell’Economia, Chen Chern-Chyi. Ai colloqui erano presenti anche il Capo dell’Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, Davide Giglio, e il responsabile della sezione commerciale, Enrico Condemi.

“Tra Italia e Taiwan esistono già buoni rapporti economici, che possono migliorare ancora di più”, spiega Centinaio. “L’esperienza delle imprese taiwanesi, soprattutto nel settore delle nuove tecnologie, può aiutare lo sviluppo del nostro Paese e il contrasto al cambiamento climatico. L’isola può rappresentare inoltre un importante sbocco commerciale per i nostri prodotti agroalimentari. Per questo, abbiamo discusso con il ministro Chen Chi-Chung dell’opportunità di abbattere alcune barriere che ancora esistono. Mi riferisco, in particolare, alle importazioni di agrumi, pere e carne bovina e allo sblocco della carne suina lavorata e confezionata, dopo l’interruzione degli scambi dovuta alla peste suina africana. Ma abbiamo discusso anche della riduzione delle accise sul vino frizzante e della possibilità di nuovi rapporti di collaborazione tra le aziende di nuove tecnologie taiwanesi e le associazioni agricole italiane”.

“Le autorità taiwanesi ci hanno dato importanti riscontri sulla disponibilità ad agevolare i rapporti economici tra i nostri due Paesi. Ci auguriamo quindi che si possa proseguire su questa strada”, conclude Centinaio.

