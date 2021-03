Green deal. Centinaio, Mipaaf: sia su misura per ogni paese. Nostra agricoltura più pulita e sostenibile in Ue

ROMA – “Bene la svolta green, è venuto il momento di cambiare il pianeta per poterlo lasciare in eredità alle future generazioni. Ma allo stesso tempo è opportuno garantire, oltre alla sostenibilità ambientale, anche quella economica e sociale di cui il comparto primario si fa garante sotto tutti gli aspetti.

Per questo, come ha detto il ministro Patuanelli, occorre flessibilità nella transizione ecologica. È necessario tener conto degli impatti che questo percorso comporta sulle varie filiere produttive e sulla vita di tutti noi. Sull’economia del paese, sul paesaggio, sul territorio, sullo sviluppo delle aree interne e rurali e sul mantenimento delle più radicate tradizioni italiane”.

Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio.

“Ogni paese ha i suoi pregi e difetti, ma l’Italia è tra i paesi al mondo con un’agricoltura e una zootecnia in assoluto più sostenibili. Lo dicono i dati. Per questo – conclude Centinaio – credo sia opportuno procedere a una svolta green su misura per ogni paese senza fare di tutta un’erba un fascio. Sarebbe un errore, come punire tutta la classe per le malefatte di pochi alunni”.

