Webinar dei Georgofili sulla digitalizzazione in agricoltura

FIRENZE – Martedì 20 giugno dalle ore 14.30 si svolgerà una Giornata di studio online su “Uso dei dati nelle aziende agricole: opportunità e barriere”, organizzata dall’Accademia dei Georgofili.

L’iniziativa ha l’obiettivo di condividere gli aggiornamenti sulle imminenti disposizioni della Politica Agricola Comunitaria, che prevedono l’inserimento obbligatorio di dati aziendali ai fini delle erogazioni e l’uso di strumenti di gestione delle informazioni a fini di supporto tecnico.

In particolare, verrà fatto il punto dello stato di applicazione del Quaderno di Campagna e dello strumento FaST (Farm Sustainability Tool for Nutrients).

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/BASo4F8BxQTQuHdz8

Programma

Ore 14.30 – Saluti istituzionali

Gianluca Brunori – Presidente Comitato Consultivo sulla Digitalizzazione in agricoltura dell’Accademia dei Georgofili

Ore 15.15 – Introduce e modera

Ivano Valmori – Accademia dei Georgofili, Image Line

Ore 15.30 – Relazioni

Marco Vieri – Accademia dei Georgofili, Università degli Studi di Firenze, Opportunità legate all’uso dei dati in azienda

Andrea Bonfiglio – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, La digitalizzazione agricola nel Piano Strategico Nazionale

Nuria Antonia Mignone, Emanuele Possiedi – Regione Piemonte, Il progetto FaST – Farm Sustainability Tool

Andrea Cruciani – Agricolus, Interoperabilità tra i sistemi informativi aziendali: a che punto siamo?

Ore 16.30 – Interventi programmati

Fulvio Giorgi – ARTEA, Responsabile “Sviluppo e gestione dei procedimenti dell’anagrafe del sistema informativo; Manlio Bacco – CNR, Istituto di Tecnologie dell’informazione; Francesco Sassoli – CIA, Responsabile dei Servizi alle Imprese della CIA Toscana; Nicolò Mascheroni – Confagricoltura, Responsabile Hubfarm, Gianluca Buemi – CONAF, Coordinatore Dipartimento Economia ed Estimo

Ore 17.00 – Sessione interattiva

Ore 17.30 – Conclusioni, Gianluca Brunori – Accademia dei Georgofili, Università di Pisa

