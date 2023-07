Atelier del Gusto di Tenuta Cavalier Pepe. Il 15 luglio appuntamento con la Lavanda Irpina

SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV) – Alla Tenuta Cavalier Pepe gli Atelier del Gusto continuano anche d’estate.

Il 15 luglio, a partire dalle ore 16, è in programma un originale ed esclusivo evento, che ha come protagonista la “Lavanda Irpina”. Dai vigneti ai campi di lavanda il passo è breve. L’appuntamento è a Sant’Angelo All’Esca, in provincia di Avellino per raccogliere la lavanda, scoprire le sue proprietà, apprendere le tecniche per la conservazione e la distillazione, creare un personale sacchettino di fiori di lavanda e assaggiarla con sorprendenti proposte culinarie.

L’accoglienza è sempre in Cantina alle 16.00 tra crostate, succhi e caffè. Qui, al fresco, si prosegue con la visita guidata e la spiegazione del processo di vinificazione e affinamento dei vini. Dalla Cantina, passeggiando tra i vigneti e gli oliveti secolari, ci si incammina verso il campo di lavanda dell’azienda agricola “Lavanda d’Irpinia”. Ammirando la bellezza dei fiori e inondati dal loro profumo, gli ospiti riceveranno la spiegazione delle diverse tipologie di lavanda e dei loro metodi di coltivazione, prima di passare alle proprietà officinali e curative, già note nell’antichità a Greci e Romani. Ancora più interessante sarà apprendere come essiccare e distillare la lavanda, una volta che è stata raccolta. Inoltre, sarà possibile creare un personale sacchettino aromatico.

Tutti gli Amici della Tenuta e i nuovi ospiti trascorreranno un pomeriggio diverso e rilassante, che culminerà con l’aperitivo sulle balle di paglia, sorseggiando Oro Spumante e godendosi il tramonto del sole sui borghi delle colline circostanti.

Per chi volesse completare a tavola questa nuova esperienza, a pochi passi, la serata continua al ristorante panoramico La Veduta. Per l’occasione, uno speciale menu con olio e spuma di lavanda, è stato ideato dagli Chef del ristorante in collaborazione con la nota Chef Anna Chiavazzo. Il gruppo musicale i “Poterico” accompagnerà la serata. In abbinamento, ecco i vini della Tenuta Cavalier Pepe in degustazione: “Bianco di Bellona” Irpinia Coda di Volpe Doc 2022, “Vigna Santa Vara” Irpinia Falanghina Doc Selezione 2021, “Santo Stefano” Irpinia Campi Taurasini DOC 2017, “Chicco d’Oro” Fiano Passito Igt 2019.

Per raggiungere la Tenuta l’itinerario consigliato è percorrere l’autostrada A16 Napoli-Bari, uscire al casello autostradale Benevento-Castel del Lago, proseguire in direzione Taurasi (13 km) e poi per Luogosano (3 km).

Info e Prenotazioni: Tel: 082773766; Cell. WhatsApp: 3493172480;

e-mail: ufficio@tenutacavalierpepe.it, www.tenutacavalierpepe.it

