Non solo certificazione, ma anche formazione e innovazione. CSQA è un fiore all’occhiello del Made in Italy

THIENE (VI) – E’ un Organismo di Certificazione leader nel settore agroalimentare che svolge attività di certificazione, ispezione, assessment e formazione, attivo nei settori dell’Agroalimentare & Packaging, Sostenibilità, Life Sciences Sanità e Salute, Formazione e Servizi alla Persona, Sicurezza IT, Pubblica Amministrazione, Servizi Formativi/Tecnici/Turistici/Pubblici, Foreste, Legno e Carta. CSQA rappresenta un altro fiore all’occhiello nel panorama italiano considerando che è il principale Organismo di Certificazione in Italia nel settore agricolo e alimentare con 74 prodotti DOP, IGP, STG controllati e decine di migliaia di aziende certificate in ambito volontario. Nei giorni scorsi è andato on line il nuovo portale e questa è stata l’occasione per scoprire le tante altre attività del CSQA in questa intervista ad Alvise Cattelan, responsabile del marketing e della comunicazione.

“ Caratteristica del nuovo portale web CSQA è quella di essere più coinvolgente, interattivo e agile rispetto al precedente e volevano riflettesse l’anima del nostro Organismo di certificazione. Un sito dinamico e user-friendly, progettato e pensato per rispondere alle specifiche esigenze delle aziende, ponendo le loro esigenze strategiche al centro ove i servizi di certificazione, assessment e formazione sono presentati con schede di dettaglio che ne presentano le linee guida, i punti chiave e i vantaggi. Grande attenzione è stata altresì posta nel riprogettare l’area dell’offerta formativa, che offre tutta l’esperienza di CSQA a disposizione di chi sceglie il Centro Formazione per corsi di specializzazione, online e in presenza, unitamente alla formazione su misura, webinar gratuiti, seminari ed eventi”.

CSQA a livello di certificazione è uno dei più importanti istituti a livello europeo, soprattutto per DOP IGP. Quali sono i numeri e le attività principali

CSQA è il principale Organismo di certificazione in Italia e in Europa nel settore agroalimentare per quanto riguarda i controlli sulle Indicazioni Geografiche riconosciute ufficialmente dall’Unione Europea (78 sono ad oggi prodotti DOP, IGP e STG controllati), inoltre è leader di mercato nei Sistemi di Qualità Nazionale e per la certificazione biologica e per quanto riguarda le certificazioni volontarie, dalle norme ISO agli standard che supportano le aziende nei mercati europei ed internazionali. E’ presente a livello capillare sul territorio italiano con 12 filiali in Italia, 3 all’estero (USA, Polonia e Spagna), più di 280 dipendenti e 500 Auditor professionisti e svolge attività di Audit in 31 paesi nel mondo. I servizi offerti sono orientati a supportare i nodi produttivi e distributivi della filiera, agevolando la loro integrazione per generare efficienza e valorizzando al meglio le produzioni del Made in Italy. Nel corso di più di trent’anni, CSQA ha saputo rinnovarsi e svilupparsi affiancando imprese e prodotti sia sul fronte dell’internazionalizzazione sia della responsabilità sociale e della valorizzazione dei territori, consapevole che la competitività e la qualità sono sfide da cogliere con una “responsabilità sociale condivisa” garantendo percorsi virtuosi e vantaggiosi attenti ai mercati, ai consumatori, alle filiere e ai territori.

Si parla molto, sempre di più, di sicurezza alimentare anche legata all’export. In questo senso cosa sta facendo per le imprese CSQA?

La produzione di alimenti sicuri e di qualità rappresenta, per gli operatori del settore alimentare e della distribuzione moderna, un aspetto fondamentale. La sicurezza del prodotto viene infatti percepita come un prerequisito dal consumatore al momento dell’acquisto. Per questo motivo si sono affermati sul mercato standard privati di certificazione della sicurezza e qualità degli alimenti. Nati come strumento di qualifica e monitoraggio dei fornitori di prodotti Private label della distribuzione moderna, si sono affermati come strumento principe dell’industria alimentare per infondere fiducia nei propri clienti. In Italia la scelta delle aziende ricade principalmente sugli standard internazionali riconosciuti GFSI – Global Food Safety Initiative: IFS Food, BRCGS Food (GSFS), GLOBALG.A.P. e FSSC 22000, in quanto permettono di proporsi con successo alla distribuzione moderna nazionale, europea ed extracomunitaria. Accanto a questi schemi principali sono disponibili standard complementari di sicurezza alimentare, applicabili ad altri settori della filiera quali la distribuzione e logistica (IFS Logistics, BRCGS Storage & Distribution), la produzione di materiali di imballaggio (BRCGS Packaging materials, FSSC 22000) e le attività di intermediazione e commercio (IFS Broker, BRCGS Agents & Brokers). L’implementazione di questi standard permette alle aziende di dotarsi di sistemi efficaci per garantire la sicurezza alimentare e la qualità delle produzioni, accrescendo la fiducia degli stakeholder, la protezione del proprio marchio e favorendo l’accesso ai mercati internazionali. CSQA, attraverso i propri servizi di certificazione, assessment e formazione dedicati risponde pertanto alle molteplici e strategiche esigenze dei clienti.

Non solo certificazione, ma anche tanta sensibilizzazione ai temi della Sostenibilità e Innovazione. Cosa in particolare?

Sostenibilità e Innovazione sono parole chiave che guidano da sempre l’operare di CSQA. La sostenibilità è un approccio trasversale in tutte le attività dell’Ente. Servizi e soluzioni offerti sono studiati per raggiungere performance sostenibili avendo sempre il focus sugli obiettivi primari dell’azienda: qualità, ambiente, salute, sicurezza e responsabilità. Approvvigionamento responsabile, sostenibilità lungo la catena di fornitura, massimizzazione dell’efficienza delle risorse, condivisione delle conoscenze, creazione di valore attraverso la gestione della supply chain e crescente richiesta di verifiche e certificazioni sulle origini dei prodotti: sono questi i temi imprescindibili nell’odierno settore agroalimentare e non solo in questo settore. L’Innovazione si concretizza nel proporre sempre soluzioni all’avanguardia, come lo studio e analisi di nuovi temi strategici che conducono all’implementazione di nuovi servizi pensati per le aziende. Ne cito solo qualcuno a titolo esemplificativo: il tema della misurazione e mitigazione degli impatti ambientali, anche in relazione ai claim degli stakeholder; quello della carbon neutrality e dei crediti di carbonio; fino alla Responsabilità Sociale d’Impresa, tutti ambiti ove CSQA sta lavorando e studiando per proporre nuovi servizi e soluzioni innovative.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it