Festa della birra artigianale. A Ponzano Cittaducale (Ri) grande festa dal 4 al 6 agosto

PONZANO DI CITTADUCALE (RI) – Mancano pochi giorni alla prima edizione della Festa dei birrifici agricoli e artigianali a Tularù, la manifestazione che convoglierà a Tularù (Cittaducale-Rieti) cinque birrifici agricoli e artigianali locali in una festa di tre giorni animata da concerti, workshop, giochi e ovviamente buon cibo.

Il 4 – 5 – 6 agosto, infatti, la festa della birra sarà accompagnata dai prodotti dell’azienda agricola: ci saranno pizza (fatta con i grani antichi seminati e raccolti a Tularù durante la Festa della Mietitura), cucina vegetariana (con i frutti dell’orto) e griglia (della carne delle vacche da pascolo di Tularù).

Non è la prima volta che Tularù promuove una filiera o crea una collaborazione con aziende del territorio per dare risonanza alle eccellenze locali e accogliendo le proposte e le richieste di quei gruppi di persone che negli anni si sono avvicinati a Tularù entrandone a far parte.

“Il grano ha la capacità di unire le persone – spiega Miguel Acebes – a Tularù lo abbiamo imparato bene in questi anni e siamo felici di aver incontrato una comunità in grado di costruire paesaggi rasserenanti, pratiche virtuose, ricordi felici. Le feste della mietitura passate ce lo ricordano ogni volta. Quella comunità si è riunita nell’inverno appena trascorso e ha identificato nuovi processi da esplorare. La coltivazione dell’orzo, la sua trasformazione in malto e la produzione della birra agricola di Tularù è tra i percorsi che vogliamo avviare in un futuro prossimo. Iniziare con una festa che riunisca chi questo processo lo affronta quotidianamente nel nostro territorio, ci sembra il modo migliore di farlo”.

Il programma della manifestazione è ricco di iniziative a vari livelli di interesse per cultori di questa bevanda e anche per chi si avvicina per la prima volta al variegato mondo della birra.

Si comincia venerdì’ 4 agosto alle 17.00 con i “I preatletici della birra” e cioè montaggio tende (per chi vuole viversi la tre giorni in campeggio – tende e camper), area chill per rilassarsi (conoscete già le amache tra gli alberi di Tularù?) e a seguire cena con pizza agricola e a seguire giochi di squadra goliardici, con in palio, ovviamente buona birra.

Sabato 5 agosto – dalle 11 ci sarà il laboratorio di birrificazione con i grani di Tularù e il mastro birraio argentino Matias Sartori (laboratorio aperto a tutti). Alle 16.00 è prevista la presentazione dei birrifici agricoli e artigianali: Boel Boer/Oltremondo, Colle Rosso, Maccardi, Sabino e San Pancrazio. Dalle 16.00 alle 18.00 “Beer for dummies”, una introduzione alle birre con Federico di Birre Maccardi Alle 21.30 i concerti con “skaperol“, la band rappresentante reatina della musica in levare e a seguire “Radici nel Cemento – Unplugged Show”, la storica band del reggae romano live con uno speciale set unplugged in pieno stile Tularù.

Domenica 6 agosto a partire dalle 11 “Beer Brunch” con i prodotti di Tularù accompagnato dal DJ SET funky and soul di Jimmy 2ice. A partire sempre dalla mattina intrattenimento con i giochi da tavolo di Reate Gens – Ludens in Tabula, che ci guideranno alla scoperta dei giochi da tavola più coinvolgenti e divertenti e adatti a tutte le età

L’ingresso alla festa è libero e la partecipazione alle attività è gratuito. Birra e cibo a pagamento.

L’evento è totalmente plastic free: i bicchieri in vetro verranno dati all’ingresso della festa e saranno presenti dei punti di lavaggio per bicchieri e piatti, sistema già sperimentato in diversi eventi a Tularù.

Per prenotare è consigliato utilizzare il form on line di prenotazione reperibile a questo link https://forms.gle/jRg4YjTHEdRuotLu9

