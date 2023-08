Agrilevante. Federunacoma al lavoro per la nuova edizione, aperte le iscrizioni

BARI – Con l’assegnazione degli spazi espositivi e la sistemazione delle aree tematiche e delle strutture per le attività dimostrative e per la convegnistica, la rassegna internazionale di Agrilevante ha completato la sua fase organizzativa più importante. La rassegna, che si svolge alla fiera di Bari dal 5 all’8 ottobre prossimo e che offre le migliori tecnologie per le produzioni agricole dell’area mediterranea, vede la partecipazione di oltre 300 aziende, a copertura dell’intera superficie espositiva disponibile nel quartiere fieristico.

Gli Uffici di FederUnacoma, la Federazione dei costruttori di macchine agricole che è organizzatrice diretta della manifestazione, sono ora al lavoro per progettare gli allestimenti e la logistica della fiera, che si focalizza su sei aree tematiche (cerealicoltura, viticoltura, olivicoltura, ortofrutticoltura, zootecnia, colture “non food”) e che comprende un’ampia sezione espositiva all’interno dei padiglioni e una nuova struttura per l’accoglienza delle delegazioni estere ufficiali organizzate in collaborazione con l’Agenzia ICE, a cui si aggiungono le strutture dedicate alla mostra zootecnica, e aree esterne attrezzate per la robotica e le tecnologie 4.0, per le filiere bioenergetiche e per le prove di abilità nella conduzione dei mezzi meccanici.

In via di definizione anche il calendario dei convegni e degli incontri di carattere tecnico e divulgativo, che vede al momento già definiti oltre 20 eventi, dedicati a temi rilevanti per l’agricoltura dell’area mediterranea, promossi dalle Università di Bari e Foggia, dalle case editrici di settore L’Informatore Agrario e New Business Media, o direttamente da FederUnacoma in collaborazione con l’Assessorato all’agricoltura della Regione Puglia, con il Ciheam Bari e Internationalia, la casa editrice della Rivista Africa Affari.

Il ventaglio delle informazioni e dei servizi è disponibile sul sito ufficiale di Agrilevante, dove è ora pubblicato anche il catalogo e dove è possibile per i visitatori registrarsi e ottenere il biglietto d’ingresso gratuito alla manifestazione. Sempre attraverso il sito, è possibile iscriversi alla Newsletter per essere aggiornati su tutte le novità della rassegna, mentre a breve verranno inaugurate nuove sezioni, dedicate ad iniziative speciali che si realizzano nell’ambito della rassegna, come il Mech@griJobs, Il Contoterzista Driver Trophy e l’Info Point UIBM dedicato alla consulenza su marchi e brevetti.

