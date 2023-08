Uncai e Dondi firmano un accordo con sconti per i soci

ROMA – Uncai, l’Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali, e Dondi macchine agricole, leader nella produzione di attrezzature per la lavorazione del terreno con sede a Bastia Umbra, hanno annunciato oggi la firma di un accordo che prevede uno sconto sui dispositivi Dondi SpA riservato ai contoterzisti soci Uncai.

L’accordo nasce a seguito dell’iniziativa di Lamberto Pettirossi, presidente della Dondi SpA, che ha messo a disposizione degli scavafossi in comodato d’uso gratuito ai contoterzisti della Romagna, collaborando così alla ricostruzione di parte degli oltre 3000 km di canali e fossi distrutti dall’ondata di fango e dalle frane dello scorso maggio.

L’accordo prevede la fornitura di tutte le macchine e attrezzature Dondi ai contoterzisti associati ad Uncai, con condizioni vantaggiose, e la promozione di iniziative congiunte di formazione, assistenza tecnica e divulgazione sul territorio. Tra le macchine e le attrezzature Dondi oggetto dell’accordo, oltre a un’ampia gamma di scavafossi, ci sono dissodatori portati o trainati da campo aperto, decompattatori da vigneto e frutteto, decompattatori combinati speedplow, coltivatori combinati per minima lavorazione, coltivatori a denti o a dischi per lavorazioni e sovesci dell’interfila di vigneti e frutteti, attrezzature professionali per la cura del verde e la gestione dei fossi lungo il bordo stradale, porta attrezzi per interceppo singolo o doppio per la gestione del sottofila nel vigneto e nel frutteto (lavorazione del terreno, spollonatura e sfalcio dell’erba). Per ciascuno di questi attrezzi la Dondi riconoscerà un bonus pari all’8% del prezzo d’acquisto.

L’obiettivo è quello di sostenere la competitività e la sostenibilità delle imprese agromeccaniche italiane, offrendo loro soluzioni innovative e adatte alle diverse esigenze produttive. “Questo accordo rappresenta una grande occasione per il nostro settore, che ha un ruolo fondamentale nella salvaguardia e nella valorizzazione dei territori agricoli”, ha dichiarato Aproniano Tassinari, presidente di Uncai. “Siamo grati alla Dondi e al presidente Pettirossi per averci offerto la sua collaborazione e la sua qualità, che ci consentiranno di offrire ai nostri clienti agricoltori servizi efficienti, sicuri e rispettosi dell’ambiente”.

“Per noi è un piacere collaborare con Uncai, una realtà dinamica e rappresentativa nel panorama agromeccanico italiano”, ha affermato Lamberto Pettirossi, presidente di Dondi macchine agricole. “Con questo accordo vogliamo mettere a disposizione dei contoterzisti associati ad Uncai la nostra esperienza e il nostro know-how, offrendo loro macchine versatili, robuste e performanti”.

L’accordo tra Uncai e Dondi si inserisce nel quadro delle attività promosse da Uncai per favorire lo sviluppo del settore agromeccanico in Italia, in linea con la necessità di prendersi cura del terreno, perché un suolo sano è la prima linea di difesa contro i rischi idrogeologici. Per maggiori informazioni si può visitare il sito web di Uncai o quello di Dondi macchine agricole.

