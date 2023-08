Mais: Bayer e Pairwise in Germania studiano prodotti a bassa statura

DURHAM (GERMANIA) – Pairwise, azienda alimentare e agricola nota per aver introdotto il primo alimento geneticamente modificato sul mercato statunitense, e Bayer hanno annunciato un nuovo accordo quinquennale da diversi milioni di dollari incentrato sulle innovazioni nel mais a bassa statura. Questo nuovo programma sfrutta la piattaforma Fulcrum di Pairwise e si basa sul successo della collaborazione quinquennale iniziale delle aziende per mais, soia, grano, cotone e colza.

L’imminente collaborazione tra Pairwise e Bayer sarà incentrata sull’ottimizzazione e sul miglioramento del mais di bassa statura geneticamente modificato per l’uso futuro nel sistema Preceon Smart Corn di Bayer. Il mais di bassa statura – con un’altezza prevista dal 30 al 40% in meno rispetto al mais tradizionale – rappresenta un nuovo approccio innovativo alla coltivazione del mais e offre una serie di vantaggi in termini di sostenibilità, tra cui la protezione dalla perdita di raccolto dovuta a eventi meteorologici sempre più gravi e venti estremi portati circa dal cambiamento climatico. Il mais di bassa statura consente inoltre un’applicazione più precisa degli input durante tutta la stagione di crescita, crescendo di più in modo sostenibile attraverso un rischio ridotto di perdita del raccolto.

“Gli strumenti di modifica di base proprietari di Pairwise consentono modifiche specifiche praticamente in qualsiasi posizione del genoma, il che ha il potenziale per apportare miglioramenti mirati e molto necessari in agricoltura”, ha affermato Bob Reiter, responsabile della ricerca e sviluppo presso la Divisione Crop Science di Bayer. “Questi tipi di nuove tecniche genomiche sono straordinariamente mirate e producono risultati in modo molto più rapido e preciso rispetto al processo di selezione convenzionale, garantendo la possibilità di accelerare la fornitura delle soluzioni di cui i coltivatori hanno bisogno”.

La collaborazione quinquennale iniziale si è concentrata su mais, soia, grano, cotone e colza con l’obiettivo di consentire ai produttori di coltivare di più con meno input sulla stessa quantità di terreno. La partnership, che si è conclusa nel giugno 2023, ha portato al trasferimento di 27 nuovi tratti nei programmi di test di Bayer. I risultati del programma hanno dimostrato un valore commerciale significativo, compresi fenotipi di mais modificati con un aumento del 20% nel numero di file di chicchi, che potrebbe portare a una resa significativamente maggiore sullo stesso numero di acri. Un altro risultato è stato la soia modificata che riduce la gravità della ruggine asiatica della soia, riducendo potenzialmente la necessità di fungicidi per combattere la malattia e proteggendo il potenziale di rendimenti più elevati.

Questi e altri risultati significativi sono stati resi possibili grazie allo sviluppo di strumenti personalizzati di editing genetico da parte di Pairwise. Questi includono REDRAW, o sostituzione del DNA codificato con RNA degli alleli con CRISPR, uno strumento di modifica basato su modelli precisi che può apportare qualsiasi tipo di piccola modifica nei siti mirati a CRISPR. Un altro strumento è SHARC, un enzima proprietario che funziona bene per il taglio, l’editing di base e l’editing REDRAW. Questi strumenti verranno utilizzati anche nella nuova collaborazione focalizzata sullo sviluppo del mais a bassa statura.

“Siamo ansiosi di continuare il nostro lavoro con Bayer, con nuova enfasi sul contributo al loro nuovo sistema di mais intelligente”, ha aggiunto Tom Adams, co-fondatore e CEO di Pairwise. “Lavorare a stretto contatto con Bayer per promuovere questa rivoluzione nel mais ci offre la portata del mercato per consentire alle nostre innovazioni tecnologiche di adattarsi più rapidamente alla più grande sfida del nostro tempo: il cambiamento climatico”.

Pairwise ha già dimostrato l’uso efficace di CRISPR e di altre tecnologie emergenti per accelerare la distribuzione di nuovi prodotti sui mercati e ha recentemente lanciato il suo primo prodotto, Conscious™ Greens nel canale della ristorazione statunitense. Attraverso l’uso leader di tecnologie all’avanguardia e grazie all’efficienza della piattaforma Fulcrum dell’azienda, il prodotto è passato dall’ideazione alla commercializzazione in soli quattro anni. Inoltre, Pairwise collabora con altre aziende innovative e ha concesso in licenza la propria proprietà intellettuale per applicazioni in ulteriori colture di importanza globale, compresi elementi di licenza della piattaforma Fulcrum a Tropic Biosciences per applicazioni nella banana e nel caffè.

