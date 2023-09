A Nemi (RM) l’appuntamento con Borgo diVino, l’evento di degustazione più atteso nel Borgo romantico dei Castelli Romani

NEMI (RM) – Il fine settimana dell’8, 9 e 10 Settembre ritorna a Nemi l’appuntamento “storico” con Borgo diVino,l’evento dedicato alle eccellenze del buon bere che la cittadina laziale ospita dal 2015. La manifestazionesarà la tredicesima tappa di “Borgo diVino in tour”, ciclo di eventi promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, di cui il Comune di Nemi è entrato a far parte proprio quest’anno. Un intero weekend didegustazioni con centinaia di proposte enologiche di qualità da tutto il Paese.

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 Settembregiunge a Nemi la tredicesima tappa di Borgo diVino in Tour 2023, la rassegna enologica promossadall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica, in collaborazione con il Consorzio EcceItalia, e il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino.

Tre giornidedicati al Gusto e alla Bellezza con i migliori vini del territorio – a cui si aggiungeranno etichette provenienti da diverse regioni d’Italia comeVeneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, Marche, Campania e Sicilia – che il visitatore potrà degustare lungo la splendidapasseggiata panoramica del Borgo con affaccio sul lago.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, è organizzata da Valica in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e il Comune di Nemi con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino e di Sistema Castelli Romani.

Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione. Il ticket può essere acquistato direttamente sul posto oppure online sul sito www.borgodivino.it/nemi/ .

Tanti anche gli eventi correlati e di intrattenimento come masterclass, mostre a tema vino e spettacoli musicali. Non solo vino: ecco i migliori abbinamenti gastronomici di Borgo diVino in tour Uno spazio importante sarà riservato anche all’esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione come taglieri con salumi e formaggi locali, panini con la porchetta, tortine con le fragoline e tanto altro. Un’area, in particolare, sarà dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia.

L’iniziativa rientra nell’ambito del “MIB – Mercato Italiano dei Borghi”, progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e “BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana”, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’Associazione.

“Attraverso la degustazione di vini e di prodotti tipici particolari – dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” –Borgo diVino si propone di valorizzare i territori e il lavoro dei sapienti agricoltori e degli artigiani che sono una delle colonne portanti della economia nazionale. La Bellezza dei Borghi e la Bontà dei prodotti sono una grande opportunità che si offre ai viaggiatori interessati a scoprire tipicità e cultura in luoghi dove il fascino dell’antico si sposa perfettamente con la contemporaneità. Un’occasione unica nel suo genere, che vale la pena sfruttare per passare un fine settimana all’insegna del buon vivere e del buon bere e mangiare”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it