Agevolatore di raccolta olive Pellenc POWER 48: efficacia senza compromessi

Colle Val d’Elsa (Si) – Velocizzare, semplificare e rendere ancora più redditizio il lavoro è da sempre una prerogativa nel mondo dell’agricoltura; riuscire a svolgere tutte le operazioni in modo tempestivo e rapido, rispettando la stagionalità delle colture, è senza dubbio un aspetto fondamentale per gli agricoltori professionisti.

Non fa certo eccezione il settore olivicolo, in cui le conoscenze tecniche unite all’andamento della stagione climatica, e al rispetto delle tempistiche di ogni lavorazione, vanno a determinare la buona riuscita della raccolta.

Il gruppo Pellenc, precursore assoluto nello sviluppo delle attrezzature professionali a batteria per agricoltura e giardinaggio, nonché punto di riferimento tecnologico del mercato, progetta e sviluppa la propria gamma lavorando a stretto contatto con gli agricoltori professionisti, in modo da proporre soluzioni tecnologiche in grado di ottimizzare le tempistiche di lavoro, lavorando nel totale rispetto di ambiente e operatore.

L’agevolatore di raccolta olive Pellenc POWER 48, sfrutta tutta la potenza dei motori brushless by Pellenc, unita alla tecnologia delle batterie multifunzione agli ioni ti litio, permette effettuare la raccolta delle olive in modo semplice e rapido, senza emissioni di gas di scarico nell’ambiente, e in totale rispetto della pianta!

Disponibile nelle varianti ad asta fissa (P230) o telescopica (T220/300), Power 48 può essere utilizzato sia con la tradizionale testa Pellenc SOLO, in grado di assicurare una capacità produttiva senza eguali, che con la nuova testa DUO, ottimale per lavorare nel massimo del comfort e in caso di frutti più delicati.

L’agevolatore di raccolta Power 48 può essere alimentato inoltre sia da una tradizionale batteria da 12V attraverso l’utilizzo di un apposito convertitore, che dalle batterie multifunzione Pellenc agli ioni di litio; Pellenc infatti, ha sviluppato negli anni una gamma di batterie completa e varia, in modo da riuscire sempre a proporre quella ideale in base alle diverse situazioni di lavoro, preferenze degli utilizzatori e autonomie necessarie. Dalla multifunzione ULiB 250 fino ad arrivare alla ULiB 1500, oggi la tecnologia Pellenc permette di avere un’intera giornata di raccolta di autonomia, con l’utilizzo di una sola ricarica.

PER APPROFONDIMENTI: PELLENC POWER 48

