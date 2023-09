Foreste 4.0: tutte le novità della ricerca per la selvicoltura di precisione venerdì 15 settembre

SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN) – Innovazione tecnologica, tracciabilità, monitoraggio, database, sistemi DSS di pianificazione e gestione forestale per una filiera sempre più sostenibile e competitiva. Di questo e molto altro ancora si discuterà il 15 settembre in occasione dell’evento Selvicoltura di precisione: concetti teorici e applicazioni pratiche, organizzato dal CREA Foreste e Legno, nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale ed in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach, l’Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trento e l’Associazione Forestale del Trentino.

Un appuntamento che intende sia fornire conoscenze di base sulla precision forestry sia presentare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, messe a punto nell’ambito del programma di ricerca Agridigit (finanziato dal MASAF per sviluppare un sistema di conoscenze, basato su approccio integrato di applicazione di tecnologie digitali di precisione – elettroniche, meccatroniche, informatiche, telecomunicazione) a supporto delle attività professionali, imprenditoriali e amministrative del settore primario. Una intera giornata dedicata alle foreste 4.0, con relazioni al mattino e attività dimostrative il pomeriggio, per toccare con mano i prodotti della ricerca.

Aprirà i lavori Piermaria Corona, Direttore centro Foreste e Legno; interverranno per il CREA: Marcello Donatelli, CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari; Walter Mattioli, CREA Foreste e Legno; Emanuele Presutti Saba, CREA Foreste e Legno; Simone Figorilli/Francesco Tocci/Simone Vasta, CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari; Nicola Puletti, CREA Foreste e Legno; Alessandro Alivernini, CREA Foreste e Legno; Vincenzo Civitarese, CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari; Corrado Costa/Simone Figorilli, CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari. Damiano Gianelle, ricercatore FEM, presenterà una applicazione innovativa di monitoraggio ecosistemico a livello di singoli alberi. A chiudere la giornata Mario Pezzotti, Commissario CREA e Dirigente FEM CRI.

Per gli iscritti agli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, la Giornata di Studio è valida ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi (0.53 crediti) in base al Regolamento per la Formazione permanente approvato dal CONAF con Delibera n. 55 del 02.10.2009.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it