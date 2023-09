A scuola di gestione di acqua. A Budrio (Bo) CER e professionisti all’Acqua Campus

BUDRIO (BO) – All’Acqua Campus di Budrio (Bo), il luogo fisico dove ANBI, grazie al lavoro quotidiano dei tecnici esperti dei laboratori in campo del Canale Emiliano Romagnolo (CER), realizza e promuove le tecniche e gli studi più avanzati per l’utilizzo consapevole e proficuo della risorsa acqua nel settore primario, la campanella suona anche per i professionisti arrivati da tutta la regione: ingegneri, geologi, insegnanti della rete degli istituti agrari, dottori agronomi e forestali e studenti universitari hanno preso parte in gran numero alla seconda edizione di “Acqua Docet”, corso aggiornato che i Consorzi di Bonifica associati ad ANBI hanno ideato sulla base delle più avanzate tecniche di sperimentazione in campo.

Il sottotitolo della giornata, “Innovazioni e sperimentazioni irrigue”, ha delineato quello che è stato il focus di quattro ore di formazione “full immersion”: favorire la formazione di docenti e tecnici in merito l’Agricoltura 4.0 e attuare la relativa sperimentazione “sul campo”. L’evento, organizzato in collaborazione con le Reti Regionali degli Istituti Agrari, Alberghieri ed i Consorzi di bonifica di ANBI Emilia-Romagna (con il patrocinio dell’Ordine Degli Ingegneri Bologna, del Collegio Nazionale dei Geologi, dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e dei Collegi dei periti agrari e dei periti agrari laureati delle Province interessate, di volta in volta, dall’evento – questi ultimi due enti riconoscono anche i crediti formativi ai loro iscritti), ha visto in qualità di relatori i tecnici di Acqua Campus CER-ANBI, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Consorzio della Bonifica Renana alternarsi su diversi argomenti di rilievo: funzioni e valore del Canale Emiliano Romagnolo; intrusione salina; monitoraggio e mappatura dei territori; benefici ecosistemici generati dall’irrigazione; la gestione dell’irrigazione intelligente grazie alla piattaforma IRRIFRAME; il Piano Laghetti. In chiusura, infine, una visita guidata presso l’Area sperimentale tecnologie irrigue e ricerca innovazione del CER, presso l’area di Acqua Campus.

“Con la collaborazione delle case histories dei singoli consorzi, che hanno maturato esperienza diretta, soprattutto in questi ultimi anni di cambiamenti climatici, portiamo ad esempio ai professionisti di oggi e di domani i modi intelligenti e più avanzati di utilizzare l’acqua”, evidenzia il presidente di ANBI Emilia-Romagna e ANBI Nazionale, Francesco Vincenzi.

“Il progetto ‘Acqua Docet’ si inserisce all’interno della convenzione stipulata con ANBI – sottolinea la dirigente scolastica Maura Zini –. Il corso, avviato la scorsa primavera e che terminerà quest’autunno, è supportato inoltre da ‘Futura – la Scuola per l’Italia di Domani’, bando PNRR sull’Innovazione digitale, per offrire anche a terzi la possibilità di partecipare”.

