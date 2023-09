Software per e-commerce: accordo tra Federacma e MTR Srl

ROMA – MTR Srl e Federacma hanno siglato un protocollo di collaborazione per la fornitura di soluzioni software gestionali e relative app e piattaforme e-commerce per il B2B e il B2C, sotto il brand eMotori alla rete dei propri associati presenti nei seguenti settori: agricoltura, garden, movimentazione industriale e movimento terra.

La diffusione di uno strumento gestionale unico su tutto il territorio nazionale può offrire notevoli vantaggi, tra cui: la standardizzazione delle procedure informatiche e operative, la condivisione dei formati delle informazioni e la possibilità di interconnettere le aziende che utilizzano lo stesso gestionale.

Federacma completa la sua partnership con aziende qualificate che offrono servizi innovativi che consentiranno alle aziende di crescere attraverso la sempre più completa digitalizzazione – dichiara Andrea Borio, presidente della Federazione -.

Esperienze pregresse ed analisi attente ci hanno spinto a collaborare con MTR Srl, azienda operante in tutta Italia e già presente presso molte concessionarie di macchine agricole, anche nostre associate, per dare ai nostri associati, dalle piccole officine del garden alle grandi concessionarie pluri-provinciali, la possibilità di ammodernare la propria digitalizzazione.

“La FEDERACMA”, ha dichiarato il titolare di MTR Srl Claudio Lo Presti, “ha storicamente favorito delle partnership per garantire ai propri associati prodotti o servizi di qualità ed esclusivi. Con Federacma, dopo un periodo di vicinanza e verifica dei nostri prodotti e servizi, abbiamo convenuto di mettere disposizione degli associati delle Unioni facenti parte della Federazione la nostra esperienza trentennale nello sviluppo di software per la vendita e il post vendita della meccanica agricola in ogni procedura aziendale: dall’operatività all’amministrazione, alla finanza ed al controllo di gestione, e in particolar modo le tecniche più moderne per la gestione dei magazzini ricambi e per la gestione digitale delle officine, commisurando i nostri progetti alle dimensioni delle aziende. Oltre al software di qualità ci impegniamo a dare ai nostri clienti tutto il nostro supporto con un servizio di assistenza veloce e preciso.

Un rapporto di fiducia reciproca e di proattività che ci consentiranno di essere sempre più vicini alle aziende del settore macchine agricole, giardinaggio e movimento terra”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it