Agrilevante. Scuola, formazione e innovazione le novità portate da Federacma

BARI – Opportunità per studenti e imprese al centro delle attività che Federacma, Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei rivenditori di macchine agricole e da giardinaggio, terrà ad Agrilevante, in scena in fiera a Bari dal 5 all’8 ottobre.

Nell’Area Desk del Padiglione 19 sarà possibile provare un vero simulatore di ribaltamento di trattore realizzato dall’ASL e con cui si punta a sensibilizzare gli agricoltori sugli oltre 120 decessi che mediamente l’anno sono causati dal mancato rispetto delle più basilari norme di sicurezza come il rollbar o la cintura di sicurezza. Inoltre, grazie alla convenzione siglata da Federacma con Soluzioni Ingegneria, si potrà testare l’innovativo simulatore di guida di trattore AgriSi.

L’attenzione all’avvicinamento delle nuove generazioni alla meccanica e meccatronica agraria prosegue nel solco degli accordi di collaborazione siglati da Federacma, negli scorsi mesi, con il mondo scolastico. Gli studenti delle scuole superiori si cimenteranno nei workshop Mech@griJOBS con una caccia al tesoro tra i padiglioni della fiera frutto di una pluriennale collaborazione con Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine Agricole. Inoltre, venerdì 6 si terrà la premiazione della terza edizione del premio “Alberto Cocchi” che mette in palio borse di studio per i ragazzi meritevoli, disponibili a svolgere un tirocinio professionalizzante nel settore della meccanica agraria.

Tra i convegni e le conferenze, Federacma organizza un approfondimento sui finanziamenti alle imprese del “Fondo Innovazione” di Ismea di prossima emanazione per il rinnovo del parco macchine agricole (giovedì 5 ottobre ore 17). Mentre il giorno successivo si terrà l’assemblea generale degli associati a cui seguirà, a partire dalle ore 17:30, la sessione aperta al pubblico con ospiti e partner, come MTR Srl con cui è stato siglato il protocollo di collaborazione per la fornitura di soluzioni software gestionali e relative app e piattaforme e-commerce.

