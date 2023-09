Intesa Sanpaolo e Sacco System di Como: investimento da 25 mln per il Biotech italiano

COMO – Intesa Sanpaolo ha finanziato per 25 milioni di euro il Gruppo Sacco System, polo comasco biotech di eccellenza internazionale applicata alle industrie alimentari, nutraceutiche e farmaceutiche.

Sacco System propone ingredienti e soluzioni innovative e personalizzate capaci di rispondere alle moderne sfide del settore Food & Health in tutto il mondo; fornisce per l’industria alimentare una vasta gamma di fermenti lattici, microrganismi, probiotici ed enzimi per migliorare la cultura del cibo e della vita. Prodotti naturali studiati in modo specifico per la produzione di formaggi, prodotti freschi, fermentati, da forno, salumi, carne, pesce e bevande fermentate. Grande attenzione viene posta alla produzione, ricerca e sviluppo di probiotici, postbiotici e batteri di nuova generazione per il settore nutraceutico e farmaceutico.

Sacco System produce ceppi di fermenti lattici per il settore agro veterinario per il benessere di piante e animali. Il portafoglio prodotti è inoltre arricchito dalla proposta di strumenti e materiali da laboratorio.

Il finanziamento, denominato S-Loan Climate Change, è stato concesso da Intesa Sanpaolo attraverso la Direzione Agribusiness e permetterà all’impresa di costruire due nuove unità produttive, con relativi impianti a Cadorago e Zelo Buon Persico, oltre a migliorare i parametri riferiti al welfare aziendale e all’attenzione alla sostenibilità nella scelta dei fornitori.

In particolare, l’S-Loan Climate Change di Intesa Sanpaolo è una soluzione dedicata alle imprese interessate a tutelarsi contro i rischi del cambiamento climatico e a cogliere le principali opportunità derivanti dall’adozione di modelli di business più sostenibili. A questa soluzione si affiancano altre linee disponibili, S-Loan ESG, S-Loan Diversity, S-Loan Agribusiness, S-Loan Turismo e S-Loan CER, che la Direzione Agribusiness mette a disposizione delle imprese che operano in agricoltura, allevamento, silvicoltura, oltre alle aziende attive nella trasformazione e distribuzione della produzione agricola.

La Direzione Agribusiness è il centro di eccellenza del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicato all’agricoltura, che punta a cogliere le enormi potenzialità di uno dei settori produttivi più importanti del Paese, in coerenza con le iniziative del PNRR.

“Nelle aziende di Sacco System, siamo consapevoli che ogni nostra attività ha inevitabilmente un’influenza sull’ambiente, sulle persone che vi lavorano, sul contesto sociale ed economico. Sentiamo di avere una responsabilità verso chi ci circonda, perché ci sta a cuore il nostro comune futuro e quello di coloro che verranno” ha dichiarato Martino Verga, owner del gruppo Sacco System. “Per questo, da sempre, offriamo con i nostri prodotti soluzioni per una alimentazione sana e per una migliore qualità della vita, lavoriamo per garantire ai nostri collaboratori un ambiente di lavoro salubre e sicuro e al tempo stesso ci preoccupiamo di ridurre l’impatto ambientale dei nostri processi produttivi. Questo nostro impegno si manifesta oggi come una vera modalità operativa, facendo in modo che la sostenibilità sia elemento integrante delle strategie e delle scelte aziendali. È un ambizioso percorso di trasformazione continua, che ci stimola a fare sempre meglio. In questo progetto a lungo termine la proposta di finanziamento S-Loan Climate Change di Intesa Sanpaolo ci può aiutare nel raggiungere in breve tempo obiettivi sempre più sfidanti per aumentare il benessere di uomini, piante e animali.”

“L’operazione con il Gruppo Sacco System conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nel premiare quelle realtà in grado di ridefinire le strategie d’impresa in chiave di innovazione e sostenibilità, mettendo a disposizione il supporto finanziario necessario ad investimenti con connotazione e valenza ESG, in coerenza con le iniziative del PNRR e di Motore Italia Transizione Energetica – ha sottolineato Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo. – Un sostegno, offerto fino ad oggi a oltre duemila imprese del comparto per accedere ai bandi agevolati tra cui quelli relativi al PNRR, che è centrale anche per riconoscere, come nel caso del Gruppo Sacco System, il valore di perseguire una crescita virtuosa nella buona alimentazione coniugando la ricerca con il rispetto dell’ambiente e delle risorse.”

