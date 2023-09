La gamma Argo Tractors con Landini e McCormick protagonista ad Agrilevante

BARI – Ritorna Agrilevante, l’importante esposizione biennale del Mediterraneo organizzata da FederUnacoma, in programma dal 5 all’8 ottobre alla fiera di Bari. Tra i protagonisti della kermesse ci sarà Argo Tractors con il suo stand, dove troveranno spazio le novità di prodotto a marchio Landini e McCormick, oltre alla presentazione dei servizi e delle innovazioni legate al mondo dell’Agrimeccanica.

“Ritrovare Agrilevante è prima di tutto un piacere – sottolinea Mario Danieli, Country Manager Italia di Argo Tractors – oltre che un’opportunità ad elevato valore strategico, che ci permette di mettere in vetrina e far conoscere ai protagonisti del comparto della produzione agricola dell’area mediterranea le nostre più evolute soluzioni in termini di prodotti e servizi. Nelle giornate di Agrilevante avremo l’opportunità di entrare in contatto con partner, fornitori e clienti attuali e potenziali dell’Europa mediterranea ed in particolare d’Italia. La nostra partecipazione sarà infatti rafforzata dalla presenza strutturata dei nostri concessionari sul territorio, professionisti al servizio di agricoltori e agromeccanici italiani”.

Per Landini i protagonisti saranno il REX 4-080 GB plat e il Serie 5-100 ES. La gamma REX4 è un riferimento mondiale tra gli specialisti dei filari e si presenta sia in versione cabinata sia nella innovativa versione plat, con piattaforma ampia, montata su Silent Blocks, per ammortizzare le sollecitazioni provenienti dal terreno. Quest’ultima versione è caratterizzata da un design innovativo, che si esprime in linee energiche del cofano e arrotondate dei parafanghi, capaci di unire bellezza e funzionalità, poiché permettono un lavoro agile sotto i rami dei filari. Il risultato è un posto di guida spazioso, comodo, sicuro e con un controllo visivo a 360° per favorire al massimo la produttività offrendo, al contempo, un’altezza minima da terra.

In particolare il REX4 GB (Gran Basso) rappresenta per passo, altezza e carreggiata, date dalla specifica gamma di trasmissione e di assali anteriori e posteriori di cui è dotato, la soluzione ideale nelle coltivazioni con filari a tendone, in serra o in presenza di chiome basse, come nelle piantagioni di kiwi. Altri suoi vantaggi sono il volante e schienale sotto la linea del cofano, che per il solo modello 80 Cv risulta essere più basso di 55 mm in meno rispetto ai modelli di potenza superiore, con altezza al volante di soli 1.280 mm, nonché l’arco di protezione e portatarga abbattibili, oltre la linea del cofano nella posizione più bassa, questo trasversalmente su tutte le potenze e versioni

Landini Serie 5 è progettata per soddisfare i bisogni specifici di ogni azienda agricola, puntando su comfort, versatilità e prestazioni. Con performance equiparabili a macchine di categoria superiore, Serie 5 è adatta alle lavorazioni in campo aperto, come aratura, fresatura ed erpicatura, ma è anche agile nella semina e nella gestione del ciclo della fienagione oltre che ideale in stalla e nel trasporto su strada.

Agrilevante terrà a battesimo la nuova versione ES – Essential – del modello 5-100 nella classica livrea azzurro Landini, che presenta quali caratteristiche distintive una trasmissione 16A+16R con superriduttore, inversore idraulico a volante modulabile nell’innesto, aria condizionata, predisposizione al Landini Fleet Management e ruote posteriori da 480/70R34. Essential ed Essential Plus sono versioni pensate per utilizzi dove le specifiche entry level risultano più che sufficienti a soddisfare tutte le esigenze dell’operatore: un ulteriore passo in avanti di una gamma che si differenzia per comfort, versatilità e performance.

Come in tutti i trattori emissionati Stage V sarà disponibile l’App Landini Farm, che permette la gestione smart dell’azienda agricola, con un focus sulla digitalizzazione della componente agronomica dell’azienda agricola, così da rispondere ai trend emergenti del settore e generare un vantaggio competitivo in termini di tracciabilità delle attività in campo e sostenibilità delle lavorazioni.

Per McCormick saranno come sempre potenza e tecnologia le caratteristiche di punta, rappresentate ad Agrilevante dai modelli X6.4 P6-DRIVE e X7.6 VT-DRIVE. Il primo, già trattore dell’anno nella categoria Best Utility, emissionato Stage V, con un passo di 2.560mm e con motore FPT NEF 45 da 4,5 litri, 16 valvole e 4 cilindri, è capace di sprigionare una potenza fino a 155hp. Questo modello è pensato per chi richiede versatilità, prestazioni e comfort, adatto per lavorazioni in campo aperto, fienagione e attività con caricatore.

La trasmissione P6-Drive con 6 marce PowerShift e 4 gamme offre 24+24 rapporti robotizzati, che diventano 40+40 quando presente il Superriduttore. Presa di forza a 4 velocità con opzione della sincronizzata; il sollevatore anteriore ha una portata di 2.500kg, mentre quello posteriore, a controllo elettronico, fino a 7.200kg.

L’impianto idraulico a centro chiuso è dotato di una pompa da 114 l/min capace di alimentare fino a 7 distributori.

Il trattore è dotato della McCormick High Vision Cab, la cabina con nuovo tetto panoramico omologato FOPS, botola trasparente per la ventilazione naturale e fari di lavoro LED, di cabina a sospensione meccanica che ben si coniuga con l’assale anteriore sospeso a bracci indipendenti per assicurare un comfort di livello superiore. La cabina, progettata con materiali di alta qualità è dotata di strumenti ergonomici, monitor touch screen da 12 pollici e joystick multifunzione SmartPilot Plus, capace di controllare le funzioni della trasmissione e dell’idraulica, inclusi sollevatore anteriore e caricatore frontale (McCormick serie M40).

A disposizione anche il sistema PSM “Precision Steering Management”, per la guida satellitare assistita e le prese ISObus per dialogare costantemente con le attrezzature connesse, oltre al McCormick Fleet & Remote Diagnostic Management, sistema di gestione e di diagnostica da remoto per un totale controllo della propria flotta di trattori.

McCormick X7.6 VT-Drive dispone di propulsori Beta Power Fuel Efficiency, con Turbocompressore e iniezione Common Rail a 6 cilindri e 24 valvole, con potenze fino a 240hp. Grazie all’innovativo sistema HI-eSCR2, i motori sono emissionati Stage V.

La trasmissione VT-Drive a variazione continua garantisce eccellente reattività ed un lavoro molto più agevole, soprattutto con l’inserimento del sistema Smart Power Zero che assicura, anche con inversore innestato, un perfetto stallo in ogni condizione fino a quando non si agisce sull’acceleratore manuale o a pedale. Inoltre, sono disponibili il freno di stazionamento smart-brake, a controllo elettronico, ed EazyGrip, il sistema di telegonfiaggio degli pneumatici che permette di regolare le pressioni nel passaggio dalle attività di campo al trasporto su strada, in un’ottica di incremento dell’efficienza.

La cabina Première Cab, con struttura a 4 montanti, è realizzata per assicurare un’ampia visibilità, mentre gli interni, di derivazione automotive, sono dotati di tutte le strumentazioni tecnologiche di nuova generazione, a partire dal monitor DSM touch screen da 12 pollici che include, tra gli altri, l’intuitivo menu MyHMF per gestire le operazioni automatiche di fine campo.

I trattori McCormick dispongono di tecnologia all’avanguardia e di soluzioni digitali al servizio dell’agricoltura, in particolare McCormick Farm, una App recentemente rilasciata con la quale gli agricoltori possono gestire e digitalizzare le attività e comandarle tramite smartphone, che si integra perfettamente con My McCormick e McCormick Fleet and Remote Diagnostic Management.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it