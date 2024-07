New Holland sforna il duemilionesimo trattore. L’azienda punta alla sostenibilità

BASILDON (UK) – Nello stesso anno in cui celebra i 60 anni di produzione di trattori, lo stabilimento New Holland di Basildon, in Inghilterra, segna ora la produzione del suo trattore numero due milioni, un’impresa riuscita solo a pochi impianti di questo tipo in tutto il mondo.

L’unità numero due milioni è un T7.225 da 225 CV, uno dei modelli T7 più popolari prodotti nello stabilimento di Basildon. Ha ricevuto una livrea celebrativa di colore “candy blue”, grafiche New Holland in argento e nero con la bandiera Union Jack del Regno Unito e il logo “2.000.000 Basildon Tractors”, oltre alla tradizionale foglia New Holland. Il trattore è inoltre dotato di cerchi neri con bordi blu confetto.

“Questo è un traguardo importante nella vita del nostro stabilimento di Basildon e testimonia sia la dedizione dei nostri dipendenti qualificati che la fedeltà dei nostri clienti in tutto il mondo, ai quali siamo estremamente grati”, ha dichiarato Carlo Lambro, Presidente del marchio New Holland.

“Dai trattori del 1964 a quelli di oggi, abbiamo fatto molta strada in termini di capacità e tecnologia, consentendo ai nostri clienti di coltivare in modo più efficiente. Ciò che rimane invariato, tuttavia, è il nostro impegno a Basildon e in tutta la nostra azienda per continuare a sviluppare la tecnologia di cui i nostri clienti hanno bisogno per alimentare in modo sostenibile le loro aziende agricole nel futuro.”

Il due milionesimo trattore farà delle apparizioni speciali durante i prossimi eventi nel Regno Unito e sarà poi esposto nel Centro visitatori di Basildon.

L’apertura dello stabilimento di Basildon nel 1964 coincise con l’introduzione della nuova serie di trattori Ford 6X da 37-65 CV, che sarebbe stata prodotta in loco: i primi trattori furono i modelli 2000 Dexta, 3000 Super Dexta, 4000 Major e 5000 Super Major. Nel giro di due anni lo stabilimento aveva prodotto 100.000 di queste macchine, i cui modelli divennero poi noti in generale come serie “Pre-Force”, dopo il lancio nel 1968 dei trattori “Ford Force” 2/3/4/5000, che videro il pensionamento dei nomi di lunga data. Solo un anno dopo, la fabbrica produsse il 250.000° trattore.

Nel 1984 è stato prodotto il trattore numero 500.000, della gamma Serie 10 con cabina Q, lanciata tre anni prima, che comprendeva i modelli 2610 da 44 CV e 8210 da 116 CV, introducendo sviluppi come la trasmissione sincrona SynchroShift.

Cinque anni dopo, in concomitanza con il lancio nel 1989 dell’evoluzione Generazione III della gamma Serie 10, Basildon produsse il milionesimo trattore. L’anno ha segnato anche i 25 anni di produzione dello stabilimento, celebrati con l’uscita di una serie di trattori 7810 in edizione speciale Silver Jubilee.

Nel 1995, la fabbrica ha prodotto il suo 1.500.000esimo trattore, un modello della Serie 40, quattro anni dopo essere passata sotto una nuova proprietà in seguito all’acquisto delle attività di Ford New Holland da parte di Fiat, creando l’attuale marchio New Holland.

Nel luglio 2024 uscirà dalla linea di produzione il due milionesimo trattore, segnando una tappa memorabile per lo stabilimento di Basildon e per il marchio New Holland a livello globale.

Oggi la produzione dell’impianto continua a essere esportata in tutto il mondo ed è cresciuta fino a comprendere i più recenti modelli alimentati con carburanti alternativi, come il metano e il gas naturale compresso. Questi sono i prodotti di un recente sviluppo dell’impianto, il Centro di Eccellenza per i Combustibili Alternativi, un reparto di ricerca e sviluppo specializzato in propulsioni alternative.

