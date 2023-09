Granchio blu: Lollobrigida: Proteggiamo pesca. Consumarlo per aiutare ecosistema

ROMA – “Abbiamo lavorato in questi mesi per trasformare il granchio blu, che era un prodotto poco consumato, in un prodotto che riceve un’eccezionale attenzione del mercato. Una strategia tesa a proteggere la nostra pesca”.

Così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervistato nel corso della trasmissione ‘Mi manda Raitre’.

“L’allevamento di cozze, vongole e affini è per noi un asset fondamentale”, ha sottolineato il Ministro, confermando gli aiuti a sostegno del settore e un dialogo quotidiano con i rappresentanti del mondo della pesca per trovare soluzioni che permettano “non solo di resistere, ma di progredire, perché è uno dei nostri export migliori, oltre che garantire un consumo interno eccezionale”.

Lollobrigida ha poi chiarito che per il granchio blu “non si parla di specie aliene”, in quanto “già nell’87 la CEE certificò la presenza nei nostri mari”. Si tratta, ha confermato, di una “specie che ha alte potenzialità e che va consumata, per i benefici che porta ed anche perché il consumo ci aiuta a depopolare i nostri mari e quindi ad aiutare l’ecosistema”.

