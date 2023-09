PAC: La lezione dell’Italia alla Croazia con l’intervento di Mirco Carloni

ZAGABRIA – Il presidente della ComAgri alla Camera, Mirco Carloni, è intervenuto oggi di fronte al parlamento croato per evidenziare i tre errori che l’UE non può permettersi di fare in termini di PAC.

Carloni ha quindi per punti spiegato le azioni da non fare: Ignorare le calamità e i cambiamenti economici nella politica agricola comune; l’eccessivo fanatismo ambientale che minaccia l’agricoltura. Ricordiamo: l’agricoltore è il vero custode della terra; non bisogna penalizzare ma sostenere i giovani che scelgono l’agricoltura, portando innovazione e progresso.

Una Unione Europea che si rispetti ha il dovere di prevenire queste problematiche e di prendersi cura delle esigenze degli agricoltori, così come dei cittadini e dei lavoratori europei tutti.

