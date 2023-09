Grano duro nessun rialzo. A Foggia quotazioni inchiodate da 4 settimane: il Fino resta a 395-400 euro a tonnellata

FOGGIA – Ancora nessuna variazione per la quarta settimana consecutiva per quotazioni grano duro (ma anche di tutti gli altri cereali), nel listino di oggi mercoledì 27 settembre 2023, della Borsa Merci di Foggia.

Prezzi che continuano ad essere inaccettabili per i produttori di grano italiano, anche in rapporto alle quotazioni di grano estero. Il settore è allo stremo.

Intanto ieri è stato dato il via libera alla riattivazione della Commissione unica nazionale del grano duro (Cun), che può essere importante per assicurare maggiore trasparenza sul mercato (leggi).

I LISTINI SETTIMANALI

La quotazione del FINO restano a quota 395-400 euro/t. (era sempre a 395/400 euro/t. il 20, 13 e 6 settembre ed il 30 agosto; mentre era a 455-460 euro/t. il 2 agosto; a 415-420 euro/t. il 26.7; a 395-400 euro/t. il 19.7; era 380-385 euro/t. il 12.7; a 330-335 il 5.7 ed il 28.6; N.Q. il 21.6 e 14.6; era a 340-345 euro/t. il 7.6, il 31.5, il 24.5, il 17.5 e 10.5; era a 345-350 euro/t. il 3.5.23; il 26.4 era 360-365 euro/t. così come il 19.4, il 12.4 e 5.4.23; mentre a 390-395 euro/t. il 29.3; a 420-425 il 15 marzo; a 425-430 euro/t. l’8.3.23 come il 1 marzo; era il 22.2 a 420-425 euro/t. così come il 15.2.23 e 8.2.23; era a 435-440 euro/t. il primo febbraio; il 25.1.23 era a 460-465 euro/t.; a 480-485 il 18.1, mentre l’11 gennaio era a 485-490 euro/t. ed a 490-495 euro/t. il 21.12.22).

Stabile anche il BUONO MERCANTILE a quota 385-390 euro/t. (era sempre a 385-390 euro/t. il 20.9, il 13.9, il 6.9 e il 30.8; era a 445-450 euro/t. il 2.8; il 26.7 era a 405-410 euro/t.; a 385-390 euro/t. il 19.7; a 370/375 euro/t. il 12.7; a 320-325 il 5.7 e il 28.6; N.Q. il 21.6 e il 14.6; era a 330-333 il 7.6, il 31.5, il 24.5, il 17.5 e 10.5 sempre a 330-333 euro/t.; il 3.5.23 era a 335-338 euro/t.; a 350-353 euro/t. il 26.4, come il 19.4, il 12.4 e 5.4.23 sempre a 350-353 e/t.; a 380-383 euro/t. il 29.3; era a 410-413 euro/t. il 15.3.2023; a 415-418 l’8.3.23, ed anche l’1 marzo 2023; mentre era a 410-413 euro/t. il 22.2, come il 15.2.23 e 8.2.23; il 1.2.23 era a 425-428 euro/t.; a 450-453 euro/t. il 25 gennaio; era a 470-475 euro/t. il 18.1 e a 475-478 euro/t. l’11.1.23 e il 21.12.22 era a 480-483euro/t.).

Il MERCANTILE resta a quota a 345-350 euro/t. (anche il 20.9, 13.9, il 6.9 e il 30.8 era sempre a 345-350 euro/t.; il 2 agosto era a 395-400 euro/t.; mentre il 26.7 era a 365-370 euro a tonnellata; a 345/350 euro/t. il 19.7; era a 335-340 euro/t. il 12.7; era 305/310 il 5.7, così come il 28.6; N.Q. il 21 e 14 giugno; ed era 320-323 euro/t. il 7.6, il 31.5, il 24.5, il 17.5 e 10.5; a 325-328 euro/t. il 3.10.23; a 340-343 euro/t. il 26.4, 19.4, 12.4 e 5.4; mentre il 29.3 era a 370-373 euro/t.; a 400-403 euro/t. il 15 marzo; a 405-408 euro/t. l’8.3.23; come l’1.3.23; il 22.2 era a 400-403 euro/t., come il 15 e l’8.2.23, mentre era a 415-418 euro/t. il 1.2.23; a 440-443 euro/t. il 25.1; mentre il 18.1 era a 460-463 euro/t.; a 465-468 euro/t.; era a 470-473 euro/t.il 21 dicembre 2022). Stabile anche il BIOLOGICO quota 420-425 euro/t. (era sempre a 420-425 euro/t. il 20.9, il 13.9 e il 6.9 e il 30.8; mentre il 2.8 era a 480-485 euro/t.; il 26.7 era a 440-445 euro/t., il 19.7 era a 420-425 euro/t., il 12.7 era a 405-410 euro/t.; era a 355-360 il 5/; N.Q. il 28.6, il 21.6 e il 14.6; era a 365-370 euro/t. il 7.6; come il 31.5, il 24.5, il 17.5 e 10.5 sempre a 365-370 euro; era a 370-375 euro/t. il 3 maggio 2023; a 380-385 euro/t il 26 aprile come il 19.4, il 12.4.23 e il 5.4.23 era a 380-385; mentre il 29 marzo era a 410-415 euro/t.; a 440-445 euro/t. il 15.3 così come l’8.3.23 e 1.3.23; era a 435-440 euro/t il 22.2, stesso valore del 15 e 8.2.23; era a 450-455 il 1.2.23; a 475-480 euro/t. il 25.1.23; il 18.1.23 era a 495-500 euro/t.; a 505-510 il 11.1.2023; e di 510-515 euro a tonnellata il 21 dicembre 2022).

