Peste suina: Centinaio, serve tolleranza zero. Stop alle proteste

ROMA – “La peste suina africana è un problema serio e va affrontato in maniera seria. Le proteste pseudo ambientaliste hanno già fatto troppi danni, è il momento che queste persone si facciano da parte e lascino lavorare veterinari, forze dell’ordine e gli altri professionisti competenti chiamati a intervenire”. Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

“Contro questa malattia serve la ‘tolleranza zero’, nessun caso può essere trascurato”, ammonisce il senatore della Lega. “Per questo, ritengo assurdo che manifestazioni scriteriate come quella di Sairano trovino non solo il sostegno di vip e influencer, ma anche la sponda politica del Movimento Cinquestelle, che evidentemente finge di ignorare le cause, gli effetti e le modalità di contagio della PSA”.

“Alla Questura e all’ATS di Pavia va tutta la mia solidarietà e l’invito a non lasciarsi scoraggiare e andare avanti con decisione nel contrasto all’emergenza”, conclude Centinaio.

