La Pesca di Leonforte IGP alla ribalta in Sicilia con il tour di presentazione

LEONFORTE (EN) – Protagonista dell’Educational Sicily Food Tour sarà la Pesca di Leonforte IGP, uno dei prodotti iconici tra le produzioni di qualità certificate italiane grazie alla sua particolare tecnica di coltivazione. Domenica primo ottobre l’incontro si terrà alle ore 11.00 presso il Circolo degli Operai in Corso Umberto, 163 a Leonforte in provincia di Enna nell’ambito del progetto di promozione e valorizzazione dei prodotti DOP, IGP e QS siciliani organizzato e coordinato da DOS Sicilia, ovvero l’Associazione di Consorzi per la Promozione e Valorizzazione di produzioni tipiche Agroalimentari Siciliane a Marchio DOP, IGP e QS.

“La mission di DOS Sicilia è contribuire allo sviluppo e al progresso in campo alimentare della Regione siciliana- spiega il Presidente di DOS Massimo Todaro – in cui esiste un contesto agroalimentare d’eccellenza che negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti. Il successo di questi incontri dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. A testimoniare l’evoluzione positiva che sta vivendo tutto il comparto gastronomico arriva un riconoscimento internazionale come Regione Gastronomica d’Europa 2025 da parte dell’International Institute of gastronomic, culture, arts and tourism (IGCAT), portando la Sicilia ad essere la prima regione italiana che centra l’obiettivo, manca solo l’ultimo passaggio formale ma considerato il dossier presentato e i risultati della visita, la giuria ha decretato che la Sicilia deve essere raccomandata come Regione europea della gastronomia del 2025, passando alla fase finale. Un grande risultato che ci stimola ad andare avanti sulla strada intrapresa per promuovere e tutelare un patrimonio non solo di cultura e tradizioni, ma anche un notevole valore economico infatti il valore complessivo rappresentato dai Consorzi di Tutela presenti in DOS – conclude il Presidente Todaro – raggiunge i 40 milioni di euro”.

La presentazione della Pesca di Leonforte IGP sarà a cura del Presidente del Consorzio Tutela Pesca di Leonforte IGP Domenico di Stefano: “Il ruolo del Consorzio di tutela è fondamentale per la cura e la gestione di una denominazione, il nostro giovane Consorzio è già una realtà conosciuta ed è divenuto un interlocutore autorevole e di qualificata competenza nel settore, attualmente i soci sono 20 tra aziende produttrici e confezionatrici per una produzione di circa 500 tonnellate di prodotto certificato IGP ed un valore alla produzione di oltre un milione di euro. La stagione in corso è particolarmente importante perché siamo riusciti ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione che ha autorizzato l’anticipo della raccolta a causa dei noti cambiamenti climatici. Ci stiamo impegnando molto con i miei colleghi peschicoltori – continua il Presidente Di Stefano – affinché questo prodotto rappresenti non solo una risorsa economica per le aziende ma anche un driver turistico per lo sviluppo integrato del territorio, infatti il nostro “educational” prevede anche la visita ad un’azienda agricola”.

A descrivere le caratteristiche organolettiche uniche con una degustazione guidata sarà Rita Serafini, Direttrice del Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP: “Ritengo che presentare le caratteristiche fisiche e organolettiche di un prodotto di eccellenza come la Pesca di Leonforte IGP al pubblico di consumatori sia fondamentale per favorire la corretta conoscenza e divulgazione del prodotto. Ho studiato ed ideato una scheda di degustazione che presenteremo per la priva volta domenica. Nel corso della degustazione guidata focalizzeremo gli aspetti principali che contraddistinguono la Pesca di Leonforte IGP da un qualsiasi altro prodotto ad essa similare. Attraverso tale attività si mira ad educare il consumatore finale affinchè sia in grado di effettuare una scelta di acquisto consapevole. Questo è il senso dell’attività promossa da DOS, Associazione di Consorzi di tutela di cui siamo orgogliosi di far parte, convinti che fare rete, essere squadra è senza dubbio una formula vincente.

All’incontro si può partecipare gratuitamente previa prenotazione a info@consorziodos.it.

