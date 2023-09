ROMA – “Il patto anti-inflazione promosso dal governo è una buona notizia per le famiglie italiane, a partire da quelle più in difficoltà. Dobbiamo ringraziare tutte le imprese che aderiranno a questa iniziativa, dimostrando uno spirito di responsabilità e di solidarietà. Prezzi più bassi aiuteranno a sostenere i consumi e potranno anche consentire a tutti di acquistare prodotti alimentari di migliore qualità, con effetti positivi per produttori e consumatori”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

“È importante adesso vigilare affinché tutti gli anelli della filiera contribuiscano in maniera adeguata alla riduzione finale del prezzo. In particolare, i produttori agroalimentari hanno già subito in questi anni un aumento dei costi che rende complicati ulteriori sacrifici. La loro adesione al patto va quindi apprezzata e accompagnata con le adeguate tutele, per evitare che imprese e lavoratori paghino il prezzo della loro stessa generosità”, conclude Centinaio.

