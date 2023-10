Nocciole in Piemonte: c’è il prezzo ma non è quello giusto. Produttori non soddisfatti

ALESSANDRIA – È stato definito il primo prezzo della stagione 2023 per le nocciole, durante l’ultima riunione della Commissione prezzi dedicata della Camera di Commercio di Cuneo.

I prezzi medi in euro a punto resa rilevati dalla Camera e validati dalla Commissione sono i seguenti: Nocciola Piemonte I.G.P. 7,50; Nocciola Piemonte I.G.P. Bio 7,80; Nocciola Piemonte I.G.P. delle Langhe 8,00; Tonda Gentile Trilobata 7,40; Tonda Gentile Trilobata Bio 7,70.

Sono valori che non soddisfano le esigenze dei produttori, stando ai costi produttivi e alla qualità del prodotto, come Cia Alessandria aveva già preannunciato appena terminato il raccolto.

Commenta la presidente Cia Alessandria e produttrice a Trisobbio Daniela Ferrando: “Questi prezzi sono simili a quelli dell’anno scorso, ma a differenza della scorsa stagione l’annata non è stata particolarmente abbondante e i costi sono stati molto elevati. Speriamo che con le prossime quotazioni il prezzo si assesti ad un livello più alto, ma come base di partenza non è soddisfacente”.

