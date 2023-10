Il Prosciutto Toscano DOP in spot TV insieme ad altre eccellenze regionali

FIRENZE – Prosciutto Toscano DOP è protagonista, insieme a Pecorino Toscano DOP, Finocchiona IGP e Olio Toscano IGP, dello spot televisivo dedicato al progetto europeo GUSTO, in onda su Mediaset dal 1°al 14 ottobre.

Lo spot rappresenta un passo importante per la promozione del Prosciutto Toscano DOP, che per la prima volta, grazie a questo progetto, si affaccia alla promozione televisiva al fianco delle altre tre eccellenze agroalimentari coinvolte.

Personaggio principale dello spot è una fotografa, interpretata da Laura Contardi, che attraverso i suoi scatti mostra e racconta una qualità tangibile dei prodotti. Ad accompagnare le immagini è inoltre la voce di Domitilla D’Amico, doppiatrice di Margot Robbie, Scarlett Johansson, Emma Stone e di molte star internazionali, la quale ci porta alla scoperta delle sensazioni, dei sapori e delle caratteristiche delle quattro eccellenze agroalimentari. Lo spot mette in luce le peculiarità dei prodotti del progetto GUSTO: “L’essenza più autentica, un taglio inconfondibile, la forma perfetta, un tocco di emozione…”, caratteristiche che comunicano immediatamente il bello e il buono di queste eccellenze.

GUSTO (acronimo di Garanzia, Unicità, Sapore, Tradizione, Origine) è un progetto europeo della durata triennale, dedicato alla promozione e valorizzazione di prodotti gastronomici d’eccellenza la cui qualità è garantita dai marchi DOP e IGP. Iniziato a giugno 2023, il progetto vede il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP impegnato al fianco dei Consorzi di tutela del Pecorino Toscano DOP, dell’Olio Toscano IGP e della Finocchiona IGP, in attività promozionali rivolte al pubblico italiano e tedesco.

Nel mese di ottobre proseguiranno infatti altre attività anche in Germania, Paese che per il Prosciutto Toscano DOP, rappresenta il primo mercato di destinazione per l’export.

Il 17 ottobre, il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP insieme alle altre tre eccellenze agroalimentari del progetto GUSTO, si promuoverà in un evento a Berlino, presso il Ristorante Coccodrillo (gruppo ristorazione Big Mama), dove lo chef Gianluca Casini, toscano d’origine e presidente dell’Associazione Cuochi Italiani in Germania, valorizzerà l’unicità di questi quattro prodotti.

Dal 23 al 29 ottobre si svolgerà poi la Restaurant Week, durante la quale i consumatori tedeschi potranno fare esperienza diretta delle quattro eccellenze, attraverso degustazioni e ricette speciali e innovative. Dal 19 al 22 ottobre sono previste inoltre una serie di attività specifiche dedicate ad operatori, food blogger e giornalisti specializzati.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it