Influenza aviaria, colpite 64 milioni di anatre in Francia. Avviata la prima campagna di vaccinazione al mondo

ROMA – Marc Fesneau, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare francese, ha assistito lunedì 2 ottobre alle prime operazioni di vaccinazione delle anatre nelle Landes e nel Gers, nell’ambito della grande campagna nazionale lanciata dal ministero.

Sono colpite quasi 64 milioni di anatre. Senza precedenti nel suo principio e nella sua portata, questa campagna di vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) mira a proteggere meglio la salute degli animali e quella dell’uomo, di fronte alle epizoozie sempre più frequenti.

L’impegno viene mantenuto. Nel dicembre 2022, dopo tre anni di crisi successive legate all’influenza aviaria, il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha fissato l’obiettivo di istituire un sistema di vaccinazione nell’autunno del 2023. Nove mesi dopo, la prima campagna di vaccinazione mai organizzata in Francia e in tutto il mondo è iniziata: gli ultimi testi normativi necessari per mettere in atto questa campagna sono stati pubblicati il ​​28 settembre sulla Gazzetta Ufficiale.

Dal 1° ottobre 2023 hanno così potuto avere inizio negli allevamenti le operazioni di vaccinazione effettuate sotto il controllo dei veterinari sanitari, in collaborazione con allevatori e operatori del settore professionale .

La vaccinazione sarà obbligatoria per le aziende che allevano più di 250 anatre (Barbarie, Mulard e Pekin) i cui prodotti (carne e foie gras) sono destinati alla commercializzazione. È interessato l’intero territorio metropolitano (ad eccezione della Corsica), che rappresenta circa 64 milioni di anatre da vaccinare in 2.700 allevamenti , nell’arco della campagna 2023-2024.

Questa campagna di vaccinazione, il cui importo ammonta a circa 100 milioni di euro, sarà sostenuta per l’85% dallo Stato , il resto sarà di competenza dei settori.

La Francia metterà a disposizione delle autorità europee, degli Stati membri dell’Unione europea e dei paesi terzi, tutte le informazioni utili per questa prima mondiale, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza post-vaccinazione attuata negli allevamenti.

Frutto di un enorme lavoro svolto da e sotto l’egida dei servizi del Ministero, in particolare della DGAL, la preparazione della campagna di vaccinazione è stata effettuata in stretta collaborazione con i settori professionali, sia in termini di allevatori che di veterinari.

Il sistema di vaccinazione offre uno scudo aggiuntivo per proteggere gli allevamenti . Rafforza le classiche misure di prevenzione già in vigore nel territorio metropolitano (misure di biosicurezza, sorveglianza sanitaria che garantisca la diagnosi precoce della malattia, riduzione della densità del bestiame, ecc.) la cui corretta applicazione resta imperativa.

Per la cronaca, in Francia sono stati registrati 1.378 focolai di HPAI nelle aziende agricole durante l’epizoozia del 2021-2022, che hanno portato alla macellazione di 22 milioni di pollame. Durante l’epizoozia del 2022-2023 sono stati registrati 402 focolai negli allevamenti, per un totale di 10 milioni di pollame macellati.

Il commento di Marc Fesneau, Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare: “Ho annunciato l’avvio della campagna vaccinale lo scorso dicembre con un obiettivo semplice. Iniziare la vaccinazione all’inizio di ottobre. L’impegno è quindi mantenuto. Grazie a un’enorme mobilitazione collettiva, la Francia sarà il primo paese dell’Unione europea a vaccinare contro l’influenza aviaria. E il primo Paese al mondo a vaccinare secondo un protocollo che garantisce una rigorosa tracciabilità e un attento monitoraggio degli animali vaccinati”.

