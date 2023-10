Ucraina: distrutte dalla Russia già 300mila tonnellate di grano su navi Mar Nero. Lo rivela intelligence Londra

ROMA – Gli attacchi russi hanno già distrutto abbastanza grano ucraino (300mila tonnellate) da sfamare più di un milione di persone per un anno. Ad evidenziarlo è l’intelligence di Londra che fa sapere come la Russia potrebbe utilizzare mine marittime per colpire le navi civili nel Mar Nero.

“Le informazioni declassificate oggi mostrano che la Russia potrebbe continuare a prendere di mira la navigazione civile nel Mar Nero, anche piazzando mine marittime nell’avvicinamento ai porti ucraini – emerge da una nota stampa del governo UK – . Il Regno Unito aveva precedentemente avvertito che l’esercito russo aveva tentato un attacco missilistico contro una nave mercantile nel Mar Nero.

Il Regno Unito ritiene che la Russia stia cercando di prendere di mira le navi civili che viaggiano attraverso il “corridoio umanitario” dell’Ucraina per scoraggiare l’esportazione di grano ucraino. Ciò continuerebbe i tentativi della Russia di esercitare pressioni sull’economia ucraina. La Russia quasi certamente vuole evitare di affondare apertamente le navi civili, attribuendo invece falsamente la colpa all’Ucraina per eventuali attacchi contro navi civili nel Mar Nero.

Rilasciando la nostra valutazione di queste informazioni, il Regno Unito cerca di smascherare le tattiche della Russia per scoraggiare il verificarsi di tali incidenti.

Stiamo lavorando con l’Ucraina e altri partner per mettere in atto accordi volti a migliorare la sicurezza della spedizione. Il nostro consiglio alla navigazione britannica non è cambiato: il livello di sicurezza marittima del Regno Unito per i porti e le acque ucraine rimane ai massimi livelli a causa della minaccia rappresentata dalla Russia.

Il Regno Unito ha messo in atto capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione per monitorare l’attività russa nel Mar Nero. Queste capacità ci aiuteranno ad attribuire e denunciare eventuali ulteriori attacchi russi contro navi o infrastrutture civili.

Ci impegniamo a garantire che l’Ucraina possa continuare ad esportare i suoi prodotti agricoli attraverso tutte le rotte appropriate, compreso il suo “corridoio umanitario”, via terra e attraverso il Danubio. Il Regno Unito continuerà a collaborare con l’Ucraina e con una serie di partner internazionali per raggiungere questo obiettivo. Al G20 di settembre, il Primo Ministro ha annunciato un ulteriore contributo del Regno Unito di 3 milioni di sterline al Programma alimentare mondiale per aiutare a fornire grano ucraino ai più poveri del mondo, basandosi sui nostri precedenti contributi all’iniziativa “Grano dall’Ucraina” del presidente Zelenskyy. Il modo migliore per la Russia di affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza alimentare globale sarebbe ritirare le sue forze dall’Ucraina e porre fine alla guerra.

Il ministro degli Esteri James Cleverly ha detto: Il pernicioso attacco russo alle navi civili nel Mar Nero dimostra il totale disprezzo di Putin per le vite civili e per i bisogni dei più vulnerabili del mondo. Il mondo sta guardando – e vediamo attraverso i cinici tentativi della Russia di attribuire la colpa all0Ucraina per i suoi attacchi. Noi i nostri alleati siamo uniti contro Putin e i suoi tentativi di danneggiare l’Ucraina e quindi danneggiare il resto del mondo”.

Gli ultimi piani della Russia fanno parte di un modello più ampio di aggressione russa nel Mar Nero. Da luglio, la Russia ha sistematicamente preso di mira i porti e le infrastrutture civili ucraine.

Mentre il Regno Unito e i nostri partner continuano a fare tutto il possibile per garantire che le esportazioni dell’Ucraina raggiungano coloro che ne hanno più bisogno, questo modello di attacchi deliberatamente mirati nel Mar Nero da parte della Russia dimostra la volontà del presidente Putin di trasformare il cibo in un’arma e un commercio innocente a spese del paese. resto del mondo poiché impediscono al cibo di raggiungere i mercati mondiali.

Dopo il ritiro dall’Iniziativa sui cereali del Mar Nero, la Russia ha:

Danneggiate 130 infrastrutture portuali a Odessa, Chornomorsk e Reni.

Distrutte quasi 300.000 tonnellate di grano, più della quantità totale che la Russia aveva promesso di donare agli Stati africani e sufficiente a sfamare oltre 1,3 milioni di persone per un anno.

A causa della decisione della Russia di ritirare fino a 24 milioni di tonnellate di prodotti alimentari dall’Ucraina, è possibile che non raggiungano i mercati globali nel corso del prossimo anno, a meno che l’Ucraina non riesca a creare vie di esportazione alternative.

Prima dell’invasione russa, l’Ucraina nutriva 400 milioni di persone in tutto il mondo e rappresentava dall’8 al 10% delle esportazioni globali di grano e dal 10 al 12% delle esportazioni di mais e orzo.

L’Ucraina ha fornito oltre il 50% del grano al Programma alimentare mondiale (WFP) nel 2022. Senza la Black Sea Grain Initiative, il WFP dovrà sostituirlo con grano più costoso o di qualità inferiore”.

