La guerra contro l’Ucraina influisce sul prezzo del grano nel mondo. Ministro Mykola Solskyi su alternativa Polonia

ROMA – “I porti ucraini non funzionano a pieno regime a causa dell’aggressione militare della Russia. Pertanto, per esportare grano ucraino, è necessario cercare rotte logistiche alternative, comprese quelle attraverso la Polonia”.

A sottolinearlo è Mykola Solskyi, ministro delle Politiche agrarie e dell’alimentazione dell’Ucraina, commentando le dimissioni del suo omologo polacco Henryk Kowalczyk.

“La Polonia è e rimarrà il nostro grande amico e partner affidabile, uno dei paesi che è stato il primo a venire in nostro aiuto e sta facendo tutto il possibile, e talvolta impossibile, per tenerci in piedi. Siamo grati per questo supporto e collaborazione.

La guerra della Russia contro l’Ucraina ha colpito l’intero mercato agricolo globale. Il paese aggressore ha creato problemi sia ai produttori che ai consumatori ucraini e polacchi, non solo in Ucraina ma anche in Europa e in Africa. E uno dei problemi principali è il blocco delle rotte marittime per le esportazioni di grano ucraino”, ha sottolineato il ministro.

Secondo Solskyi, la Russia continua a limitare intenzionalmente l’esportazione marittima di grano ucraino rallentando le ispezioni delle navi nel Bosforo. Vengono ispezionate solo 2-3 navi al giorno. Se l’intera comunità internazionale riuscisse a fare pressione sulla Russia per intensificare queste ispezioni, potremmo inviare molte volte più navi al giorno e il flusso di grano ucraino su strada attraverso i paesi europei potrebbe diminuire. Per un agricoltore ucraino, esportare via mare è più economico e quindi più redditizio.

“Quasi un anno fa, la Commissione europea ha lanciato l’iniziativa Solidarity Lanes per stabilire rotte alternative per l’esportazione di prodotti agricoli ucraini e l’importazione di beni essenziali nelle condizioni del blocco del porto marittimo. Questo è stato un enorme sostegno dall’Europa, compresa la Polonia, e questa decisione ha contribuito a proteggere gli interessi critici degli agricoltori ucraini.

Continuiamo a lavorare per avvicinare i nostri mercati, sosteniamo una sana concorrenza e comprendiamo che gli alleati dovrebbero essere a proprio agio con la cooperazione. Purtroppo, la guerra ha apportato le proprie modifiche e, fortunatamente, i polacchi lo capiscono”, ha riassunto Mykola Solskyi.

