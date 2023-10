Anticipi PAC. UCI, Grande impulso per l’agricoltura e rilancio vitale per le aree rurali

ROMA – Il Presidente dell’Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, esprime grande apprezzamento in merito alla puntuale erogazione dei contributi della Politica Agricola Comune (PAC) ed evidenzia la particolare attenzione dedicata ai fondi destinati alle aree rurali.

“Lo sforzo e l’impegno operato da parte di Agea in tal senso costituiscono un contributo prezioso per l’agricoltura in genere e in particolare per le comunità rurali. Questi finanziamenti non sono soltanto un sostegno economico per gli agricoltori e per la modernizzazione delle aziende, ma diventano uno strumento determinante per contrastare l’abbandono delle aree interne. Le aree rurali costituiscono un tratto identitario insostituibile per il nostro Paese e dobbiamo impegnarci affinché esse tornino ad essere vitali e produttive”.

Il Presidente Mario Serpillo ha proseguito: “Le misure incluse nella nuova PAC 2023-2027 offrono straordinarie opportunità per il futuro dell’agricoltura italiana e per le comunità rurali. Questi fondi possono costituire un incentivo potente per i giovani che desiderano tornare all’agricoltura, offrendo per quei territori svantaggiati concrete possibilità di sviluppo economico e sociale. La PAC è un investimento per le generazioni future, per il benessere delle zone rurali e per la sostenibilità ambientale”.

Il Presidente dell’Unione Coltivatori Italiani conclude affermando:” Il nostro impegno sarà anche quello di assicurare che questi finanziamenti siano destinati a coloro che ne hanno diritto e che vengano effettivamente utilizzati per promuovere un’agricoltura produttiva, moderna e sostenibile. Siamo determinati a sfruttare appieno queste opportunità rafforzando la nostra positiva collaborazione con i giovani agricoltori e le comunità locali.”

