Turismo. Centinaio: Bene norme Regione Lazio su enoturismo

ROMA – “Accolgo con soddisfazione la notizia che anche il Consiglio regionale del Lazio abbia approvato all’unanimità le norme sull’enoturismo, che recepiscono quelle nazionali. È la conferma che in questo settore servono certezze e stabilità, non improvvisazione e precarietà. Sono sempre di più le Regioni che danno seguito sui territori ai decreti che avevo firmato da ministro dell’Agricoltura e del Turismo, in attuazione della legge promossa da Dario Stefano.

Questo lavoro bipartisan, nato dal confronto con i produttori vinicoli e le altre categorie interessate, sta già creando nuove opportunità di sviluppo e sostiene la destagionalizzazione degli afflussi turistici. Per questo, merita di essere portato avanti con convinzione”.

Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

