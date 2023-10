Imprese. Lollobrigida: investire in agricoltura per difendere interessi dell’Italia

ROMA – Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha tenuto oggi presso l’Hotel Commercio di Battipaglia, un incontro con gli imprenditori agricoli della Piana del Sele, durante il quale ha affrontato le tematiche chiave che il settore agricolo italiano sta attualmente affrontando.

Durante il confronto, a cui ha partecipato anche il Viceministro agli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, Lollobrigida ha toccato vari argomenti. Tra tutti l’importanza degli investimenti, l’innovazione e la collaborazione tra mondo accademico, imprese e Governo.

“Elementi essenziali – ha detto il Ministro – per affrontare le sfide legate all’ambiente, alla sostenibilità e alla competitività del settore agricolo italiano”.

Lollobrigida ha lanciato un appello alle grandi aziende affinché tornino a investire nell’agricoltura, in particolare nel Sud Italia, dove negli ultimi anni si è verificato un progressivo abbandono del settore.

“Dobbiamo far tornare agricoltura e pesca asset primari e centrali su cui investire. Questi settori devono tornare economicamente vantaggiosi per le grandi aziende, e il Sud può rappresentare una grande occasione”- ha detto il Ministro.

Lollobrigida ha anche evidenziato la necessità di un Governo stabile che rappresenti e difenda gli interessi dell’Italia nelle sedi internazionali.

“Siamo una Nazione che deve tornare a esportare sempre di più in un mercato potenzialmente infinito. Per questo è un bene avere un esecutivo politico con obiettivi che restano gli stessi, che sappia cosa fare in Europa, per difendere interessi nazionali. La sovranità alimentare, ad esempio, è stata inserita nel nome del ministero per sottolineare l’importanza di preservare il nostro sistema produttivo e promuovere la qualità dei nostri prodotti all’estero”.

