A Firenze i 30 anni dell’enoturismo nato in Toscana con Cantine Aperte nel 1993

FIRENZE – Il 9 maggio del 1993, 100 cantine toscane decisero di aprire le porte ai visitatori, nacque Cantine Aperte, che oggi conta oltre 25 mila cantine in tutta Italia.

Da questo esempio di coraggio e capacità di fare squadra prende il via il Movimento Turismo del Vino e la moda dei winery tours in Italia. Una rivoluzione sorridente che ha cambiato le imprese di produzione e persino il peso del vino nel business turistico nazionale.

Per celebrare questo importante anniversario si è svolta stamani, giovedì 19 ottobre, nella Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio a Firenze, la cerimonia promossa proprio dal Movimento Turismo del Vino Toscana. «Trenta anni che rappresentano un percorso fatto di crescita, nuove professionalità, investimenti e che ha sempre visto la Toscana come un faro di orientamento – ha sottolineato nell’occasione il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Violante Gardini Cinelli Colombini – trent’anni che hanno permesso alle cantine toscane di diventare un punto di riferimento a livello internazionale per l’enoturismo grazie alle loro diverse tipologie di offerta, il lavoro svolto dal Movimento Turismo del Vino Toscana è servito a far crescere questo modello anticipando le tendenze e allo stesso tempo anche per lanciare le novità sia in termini enologici sia di accoglienza».

Trenta anni fa come detto, Donatella Cinelli Colombini, ebbe l’intuizione di trovare un format che attraesse i wine lover in cantina. Fondatrice e presidente per i primi nove anni del Movimento Turismo del Vino nazionale “in tutta Italia c’erano solo 25 cantine accessibili al pubblico in modo permanente, oggi sono 25.000 per un business che vale 2,5 miliardi. Un processo che è partito dalle pionieristiche prime 100 aziende toscane che unirono le forze nella prima edizione di Cantine Aperte. Oggi il turismo del vino dura almeno 9 mesi all’anno ed ha molte forme, ad esempio i wine wedding o matrimoni nelle vigne, in cui, ancora una volta, primeggia la Toscana”, ha ricordato nell’occasione l’ideatrice di Cantine Aperte.

“La Toscana – ha detto la Vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi – è stata promotrice dell’enoturismo fin dagli anni ’90, accanto al lavoro delle aziende, degli operatori e dei loro rappresentanti, le associazioni come il Movimento Turismo del Vino hanno giocato un ruolo fondamentale, che ha visto delineare sempre più i contorni e la precisa identità dell’enoturismo di oggi che si fonda su tre pilastri: qualità, bellezza, ambiente. L’enoturismo è legato in modo indissolubile ai nostri prodotti, alla loro tipicità e genuinità e all’unicità del territorio. Questa è la nostra formula e il compito di tutti, istituzioni, imprenditori, operatori è quello di renderla sempre più efficace e attrattiva”.

L’iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino Toscana è stata ospitata dal Comune di Firenze che fin da subito ha sposato l’idea di celebrare l’enoturismo in una sede simbolica quale quella di Palazzo Vecchio.

“Un 30esimo compleanno che segna un traguardo importantissimo non solo per le aziende del vino della Toscana, ma per il concetto stesso di turismo esperienziale – ha detto la Vicesindaca e assessora al Turismo del Comune di Firenze, Alessia Bettini -. Un approccio che in questo settore ha trovato ispirazione con l’apertura delle cantine e dei vigneti a un pubblico interessato non alle visite mordi e fuggi nei nostri territori ma ad entrare a far parte, anche se per un breve periodo, di un mondo che rimanda a tradizioni e culture antichissime. Una visione oggi sempre più necessaria per alleggerire le nostre città dal turismo divenuto troppo impattante per i pochi chilometri quadrati dei centri storici, andando al tempo stesso a promuovere e valorizzare le bellezze e la ricchezza culturale dei territori circostanti, che con le città hanno un legame forte dal punto di vista storico, artistico e paesaggistico”.

All’interno della cerimonia di Palazzo Vecchio, sono stati assegnati alle cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino riconoscimenti al merito divisi in sei categorie per l’attività svolta in questi 30 anni.

Cantina di rilevanza paesaggistica e/o naturalistica

La Maliosa

Tolaini Winery

Villa La Ripa

Santavenera – Casa Vinicola Triacca

Cantina di rilevanza storica, architettonica e artistica

Fattoria del Colle

Lamole di Lamole

Campo alle Comete

Podere La Regola

Cantina dotata di offerta innovativa (sia enologica che turistica)

Fattoria Acquaviva Bindella

Castello di Querceto

Cantina con organizzazione di incoming (ricettività, ristorazione, servizi di animazione. ecc…)

Tenuta di Capezzana

Dievole – Tenuta Le Colonne

Podere Marcampo

Cantina piccola con accoglienza familiare

Capannelle

Franco Pacenti

Società Agricola Marini Giuseppe

Fattoria di Vetrice

Brand Famoso/Marchio Storico

Carpineto

Marchesi Gondi

L’Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell’accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione.

Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell’ambiente e dell’agricoltura di qualità.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it