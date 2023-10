Focolaio epidemico di Salmonella nella carne di pollo fra Europa e Usa nel 2023

PARMA – Focolaio epidemico multi-paese di Salmonella Enteritidis nella carne di pollo e nei prodotti a base di carne di pollo.

Tra gennaio e ottobre del 2023 14 Paesi dell’UE/SEE, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno segnalato 335 casi legati a questo focolaio epidemico.

La carne di pollo e i prodotti a base di carne di pollo (kebab) sono la probabile fonte di un focolaio insorto in più Paesi e causato da tre tipi di Salmonella Enteritidis, affermano EFSA ed ECDC nella loro più recente valutazione rapida di focolaio.

Batteri simili a quelli che hanno provocato i focolai sono stati riscontrati in campioni di carne di pollo e kebab di pollo. Sebbene i dati sulla tracciabilità degli alimenti facciano risalire a produttori situati in Polonia (7 produttori) e in Austria (1 produttore), non è stata trovata alcuna evidenza microbiologica di una contaminazione all’interno di tali strutture.

Gli scienziati si aspettano nuovi casi di questo focolaio multi-paese, in quanto la fonte non è ancora stata individuata. Gli esperti dell’EFSA e dell’ECDC raccomandano di effettuare ulteriori indagini per individuare i potenziali luoghi della catena di produzione della carne di pollo in cui potrebbe essersi verificata la contaminazione.

