RAEE Fotovoltaici: aggiornate le istruzioni operative

ROMA – Da oggi è possibile rateizzare in cinque anni la quota la quota da versare in caso di adesione al Sistema Collettivo.

Il GSE ha aggiornato le Istruzioni Operative per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia in coerenza con quanto disciplinato dalle novità normative introdotte dalla Legge 21 aprile 2023, n.41.

Il termine ultimo per comunicare l’adesione a uno dei Sistemi Collettivi qualificati ai sensi della normativa vigente è fissato al 30 giugno 2024. In caso di mancata adesione il GSE provvede al trattenimento delle quote a garanzia secondo le modalità indicate nelle Istruzioni Operative approvate con Decreto Direttoriale dell’8 agosto 2022.

Ai sensi del Conto Energia sono state riavviate le attività propedeutiche per il trattenimento delle quote a garanzia previste dal D.lgs. 49/2014 per coloro che non provvedano all’adesione al Sistema Collettivo; a tal fine è possibile consultare il prospetto degli importi economici relativi agli impianti di interesse nella specifica sezione del portale “Gestione componenti di impianto e quote RAEE”.

Il GSE sta avviando una fase di confronto tecnico specialistico sull’implementazione della disciplina dei RAEE derivanti dai pannelli fotovoltaici con i principali attori del Sistema e con le altre istituzioni nazionali preposte a questa attività, anche al fine di favorire uno scambio di dati e informazioni nell’interesse del Sistema Paese e promuovere un aggiornamento del quadro normativo di riferimento.

Nell’ottica di garantire un adeguato livello di trasparenza, il GSE sta provvedendo alla definizione di un’apposita sezione sul proprio sito istituzionale in cui verranno pubblicate le principali informazioni sull’ammontare delle quote a garanzia in corso di trattenimento, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei RAEE derivanti dagli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia.

