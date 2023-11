Grano duro, quotazioni stabili (31 ottobre) a Bari, ma valori sempre troppo bassi: Fino a 375-385 euro/t.

BARI – Stabile la quotazione di grano duro, alla Borsa Merci di Bari, di oggi, martedì 24 ottobre 2023, in relazione alla scorsa settimana.

Il Fino resta quotato a 375-385 euro a tonnellata; invariato anche il Buono Mercantile a 365-370 euro/t, ed il Mercantile che resta a 323-333 euro a tonnellata.

Stabile anche per il Grano duro BIOLOGICO: il Fino è a quota 390-400; il Buono Mercantile a 370-380 euro/t., resta stabile anche il Mercantile a 338-348 euro/t.

In calo di 5 euro alla tonnellata la quotazione di grano duro d’importazione Extracomunitario Canadese: “1 proteine 15%” che ora è quotato 450-460 euro/tonnellata; e l’Extracomunitario Canadese 2, che scende a 440-445 euro/t. Valori che sono sempre più alti (e non di poco) del grano duro italiano.

Per il grano tenero nazionale: in aumento di 7 euro lo Speciale n.1 (353-358) e inviariato il Fino, che vale 267-272 euro/tonnellata.

Valori in lieve calo per il tenero di importazione francese (proteine 11%) che vale 254-260, per un meno 2 euro a tonnellata. Stabile il tenero ucraino (proteine 11,50%) vale 228-230 euro a tonnellata.

Qualche lieve variazione per i cruscami di grano duro e tenero: + 5 euro per la crusca larga di tenero/cruschello di tenero in sacco di carata, e tritello; + 3 euro per il cruscame di tenero cubettato rinfusa e cruscame di duro cubettato rinfusa; + 6 euro per il farinaccio di furo rinfusa e per il farinaccio di duro in sacco di carta.

RISI in aumento

Aumenti questa settimana per i risi produzione nazionale e franco arrivo Bari e provincia in sacco.

Il Fino Ribe + 80 euro, vale 1.330-1.380 euro/ton.; il Superfino Arborio + 90 euro, vale 1.690-1.740; il Fino Parboiled Ribe +80 euro, valore 1.430-1.480 euro/t. e Fino Parboiled Roma a +90 euro, per una quotazione di 1.640-1.690 euro/t.

