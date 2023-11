Mortadella Bologna Igp: Ferrarini alla vicepresidenza del Consorzio e Leoncini nel comitato esecutivo

BOLOGNA – Nel corso dell’ultimo Cda, Tiziano Ferrarini, dell’azienda Salumifici GranTerre, è stato nominato vicepresidente del Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, andando ad affiancare il presidente Guido Veroni.

Nell’accettare l’incarico Tiziano Ferrarini dichiara: “Sono estremamente onorato per la fiducia riposta e di poter dare un contributo operativo nel portare avanti i numerosi progetti in atto per conseguire gli ambiziosi obiettivi del Consorzio, sia in Italia che all’estero, dove abbiamo iniziative promozionali in ben 7 Paesi. Ritengo fondamentale, in questi tempi difficili per il comparto salumi, fare squadra”.

Tiziano Ferrarini ricopre da anni ruoli sia nell’ambito delle aziende del Gruppo GranTerre, di cui attualmente è direttore Vendite Private Label, sia nell’ambito della rappresentanza istituzionale in ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi), nella quale adesso svolge il ruolo di vicepresidente con delega ai Consorzi.

Contestualmente, Marianna Leoncini, dell’omonima azienda, è entrata a far parte del Comitato esecutivo del Consorzio, affiancando il Presidente, il Vicepresidente e Gianluca Cardelli dell’azienda Felsineo. A tal riguardo, dichiara: “Sono onorata della fiducia accordatami dal consiglio del consorzio. La mortadella Bologna fa parte del DNA della nostra azienda di famiglia e sarà un piacere contribuire al suo sviluppo in Italia e all’estero”.

Dal 2012 Marianna entra nell’azienda di famiglia con il ruolo di vice-responsabile di produzione, affiancando la quarta generazione composta dal fratello Vittorio e dai due cugini Alessandro ed Alberto, sotto la guida dei rispettivi padri Paolo e Gianfranco. Lavora presso i due stabilimenti del gruppo: la Leoncini Salumi, sede storica di Colà di Lazise (VR) e la Langhiranese Prosciutti, con sede a Langhirano (PR). Dal 2020 è membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna.

