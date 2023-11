Spade di ferro. Israele: piattaforma digitale per collegare agricoltori con organizzazioni di volontariato agricolo

ROMA – “Ringraziamo il pubblico israeliano per lo spirito di volontariato in agricoltura e per la mobilitazione a favore di esso. Per quanto riguarda la diffusa domanda di volontariato, abbiamo aggiornato la piattaforma digitale per incoraggiare, abbreviare e ottimizzare i processi. Continueremo ad agire in ogni modo per reclutare manodopera al fine di mantenere la continuità funzionale dell’industria e la sicurezza alimentare dello Stato di Israele”. A sottolinearlo è Oren Lavi, direttore generale del Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale di Israele.

All’ombra della situazione di sicurezza, molti lavoratori che aiutavano abitualmente i contadini sono stati reclutati nell’esercito, oppure non si sono presentati al lavoro a causa di un arresto o a causa della chiusura imposta all’Autorità Palestinese, oppure erano lavoratori stranieri che volevano farlo di ritornare nei loro paesi d’origine. Alla luce della grande richiesta dei cittadini israeliani di aiutare gli agricoltori in questo momento difficile, il Ministero dell’Agricoltura ha aggiornato il metodo di registrazione per i volontari e gli agricoltori e ha creato un sito web che include il collegamento tra agricoltori e associazioni di volontari e agricoltori in un posto (in ebraico) .

Se ricordo bene, nella prima settimana di guerra, in considerazione dello stato di emergenza, il Ministero pubblicò una procedura per sostenere le associazioni di volontariato per finanziare i costi logistici per portare i volontari a lavorare in agricoltura, tra cui: Trasporto, alloggio e cibo per i volontari , e questo per colmare il vuoto di manodopera, che si è creato nelle aziende agricole fino all’arrivo dei lavoratori a tempo indeterminato. Dopo il sostegno del Ministero, numerosissima è stata la risposta dei volontari che hanno voluto dare una mano agli agricoltori fino a colmare il vuoto creato dall’assenza dei lavoratori regolari.

Ad oggi hanno presentato richiesta di sostegno circa 15 associazioni di volontariato in agricoltura – fa sapere una nota stampa nel Ministero Agricoltura di Israele -, che soddisfacevano le condizioni di esperienza richieste, ma ora il Ministero ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per “ampliare il sostegno” tra le organizzazioni di volontariato in agricoltura, ad altre organizzazioni coinvolte in in passato hanno organizzato volontari in agricoltura, che si sono uniti a questo sforzo e hanno adattato le loro attività a questo scopo. L’importanza di questo ampliamento è fondamentale, e consentirà al Ministero di sostenere “più associazioni”, in modo da aumentare il numero dei volontari effettivi che assistono gli agricoltori, fino all’arrivo di lavoratori a tempo indeterminato, israeliani o stranieri, al posto dei lavoratori stranieri.

