Pomì lancia la nuova bottiglia in vetro: rinnovamento in chiave sostenibile

PARMA – Tutta l’alta qualità del pomodoro italiano Pomì sarà presto racchiusa nella nuova bottiglia da 700 grammi, moderna ed essenziale. Una bottiglia che conclude il percorso di rebranding iniziato nei primi mesi di quest’anno e che ha portato Pomì a un layout più semplice, diretto e d’impatto, creando così uno stile più moderno, utilizzando al contempo codici del passato.

Le nuove bottiglie di Passata e Passata Rustica Pomì sono in linea con le esigenze del consumatore moderno, attento a praticità e comodità, ma che ricerca tutta l’alta qualità che solo una grande marca come Pomì può offrire.

Nato agli inizi degli anni ’80 in provincia di Parma, nel cuore della food valley italiana, Pomì si è contraddistinto fin da subito per la sua capacità innovativa con un pack in cartone, unico per la tipologia di prodotto, che lo ha portato sulle tavole di tutto il mondo.

Oggi il brand è sinonimo di: filiera 100% italiana, alta qualità e sostenibilità ambientale. Partendo da un passato iconico, contraddistinto da audacia ed innovazione, Pomì guarda al futuro presentandosi nuovamente a scaffale come icona, vero e proprio status symbol nelle cucine degli italiani.

La nuova bottiglia sarà in distribuzione sugli scaffali italiani a partire da gennaio 2024.

