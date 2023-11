A Liliana Segre il premio “Un tartufo per la pace” di San Giovanni d’Asso (Si)

MONTALCINO (SI) – Diversamente dalla consuetudine, quest’anno la cerimonia di consegna del premio internazionale “Un Tartufo per la Pace” è nel programma del week end di apertura della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi. Il premio viene conferito ad organizzazioni o personaggi ‘di eccellenza’ che si sono distinti per l’impegno nella difesa dei diritti fondamentali delle persone.

Quest’anno il riconoscimento va alla Senatrice a Vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto della Seconda Guerra Mondiale e una delle principali testimoni italiane della Shoah. Vittima delle leggi razziali e deportata nel campo di concentramento di Auschwitz, da oltre 30 anni racconta nelle scuole e negli incontri pubblici la sua esperienza degli orrori del nazifascismo.

“La sua vita e il suo coraggio sono, per la parte migliore dell’Italia, fonte di ispirazione ogni giorno – dice il vicesindaco di Montalcino Angelo Braconi – Quando la commissione del premio ha pensato alla senatrice Segre, non eravamo ancora entrati nel conflitto di queste ultime settimane. Alla luce dei fatti drammatici in corso, credo che la nostra scelta assuma un valore ancora più alto. Vedere Lei, sentire le sue parole, è come seguire un sentiero, quello giusto, che porta verso il mondo che vorremmo”.

La cerimonia di consegna del premio si svolge il pomeriggio di domenica 12 novembre, alle 18,30, nella Sala del Camino del Castello Pannilini a San Giovanni d’Asso (Montalcino).

Alla senatrice Liliana Segre sarà donato il miglior tartufo bianco raccolto dall’Associazione Tartufai Senesi e una targa con su scritto: “La sua vita e il suo coraggio sono fonte di ispirazione ogni giorno per le persone che scelgono di combattere l’intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo, l’istigazione all’odio e alla violenza. Sopravvissuta all’Olocausto ha donato la propria vita al dovere di non dimenticare, diventando, dopo un lungo periodo di riflessione e silenzio, una coraggiosa testimone attiva della Shoah rivolta in particolare alle nuove generazioni. L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa”.

“Ringrazio tutta la comunità di San Giovanni d’Asso – ha commentato la senatrice Liliana Segre – e il sindaco di Montalcino, il senatore Silvio Franceschelli, per le belle parole che mi ha scritto, invitandomi. Come lui, nessuno immaginava di trovarsi ancora di fronte a questo orrore. Significa che dobbiamo lavorare di più e meglio per la pace e per valorizzare le comunità che si impegnano a promuoverla a ogni livello”.

“Ringraziamo la senatrice Liliana Segre. La Commissione Parlamentare sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza – conclude Braconi – che lei ha voluto e che ancora presiede, invita tutti noi a prendere una posizione attiva, a fare la propria parte”.

La Mostra Mercato di San Giovanni d’Asso offre i due week end centrali di novembre (11-12 e 18-19) per degustare, acquistare, conoscere e anche cercare direttamente questo prezioso fungo ipogeo. Insieme al tartufo bianco delle Crete Senesi, i visitatori potranno conoscere e apprezzare le altre grandi eccellenze di questo territorio come l’olio extravergine di oliva, il formaggio pecorino, il vino della Doc Orcia, il Brunello di Montalcino, il miele. Dalla “cerca” del tartufo e le visite al museo a lui dedicato, al giro dei frantoi, al cibo di strada, tutto è pensato per condurre i visitatori all’interno di un territorio unico, ricco di tradizioni, prodotti di qualità e di una ruralità ancora genuina dove l’uomo è protagonista.

Nei due week end sono aperti a pranzo e a cena il Truffle Square con tutti i prodotti del distretto rurale di Montalcino, lo stand della Pro Loco di San Giovanni d’Asso (via XX Settembre) e i ristoranti del borgo.

Due i punti vendita dove acquistare il Tartufo Bianco delle Crete Senesi: all’interno del Castello di San Giovanni d’Asso e nella sede dell’Associazione Tartufai Senesi.

Per il programma completo e prenotare: www.tartufodisangiovannidasso.it. Per Informazioni: +39 338 8060747 – info@tartufodisangiovannidasso.it

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it