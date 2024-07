Storico accordo per la pesca sulla Laguna di Venezia: Carloni chiude il contenzioso sulle demanialità

VENEZIA – “Sotto l’occhio vigile di Matteo Salvini alla guida del Mit si pone fine a un contenzioso durato decenni sulla demanialità di alcune valli da pesca nella laguna di Venezia.

È stato, infatti, firmato il documento per le ‘transazioni e convenzioni Valli da Pesca-Laguna di Venezia’, riguardante Valle Pierimpiè, Valle Grassabò, Valle Sacchetta e Sacchettina. Un accordo storico che arriva dopo un lungo negoziato tra il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, la società Valle Pierimpiè, il Dipartimento delle Opere pubbliche e delle politiche abitative e dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Un grande risultato: con questo passo avanti, si chiude un capitolo di incertezze durato troppo a lungo, assicurando un futuro più stabile e prospero per il territorio lagunare. Senza il vallicultore, garante della manutenzione e della gestione ambientale, non ci sarebbe cura di gran parte del territorio tra la laguna e la terra ferma”.

Così il presidente della commissione Agricoltura, il deputato della Lega Mirco Carloni.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it