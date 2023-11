All’Agritechnica di Hannover anche Marzocchi Pompe Spa

HANNOVER – Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, comunica che esibirà i propri prodotti ad Agritechnica, fiera dedicata al mondo delle macchine ed attrezzature agricole e alla loro componentistica. La rassegna, organizzata da DLG, ha luogo al Centro Espositivo di Hannover dal 12 al 18 novembre.

Il Team tecnico-commerciale di Marzocchi Pompe, forte anche della presenza dei colleghi della filiale americana, Marzocchi Pumps USA, sarà presente allo stand C13 della Hall 16.

Fiera dedicata al settore agricolo, Agritechnica rappresenta un’ottima occasione per mostrare al pubblico europeo le ultime innovazioni delle linee ELIKA, GHP e FCIP, particolarmente adatte a questo segmento di business, che richiede sia elevate prestazioni che alte pressioni.

Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe ha commentato: “Siamo entusiasti di tornare ad esporre ad Agritechnica, dopo vari rinvii causati dalla pandemia; nel frattempo abbiamo lanciato tanti nuovi prodotti e quindi questo evento sarà un’eccezionale vetrina per mostrarne le caratteristiche ad una platea molto ampia. Forti anche del supporto dei nostri colleghi della filiale americana, area in cui il settore agricolo è, come in Europa, fra i più importanti, siamo convinti che sarà un’ottima occasione per generare nuove opportunità. Abbiamo di recente potenziato la nostra struttura commerciale per l’Area DACH e quindi Agritechnica arriva al momento giusto sia per incontrare i nostri partner storici che per entrare in contatto con nuovi potenziali clienti, dandoci la possibilità di aumentare la nostra visibilità e la brand awareness del marchio Marzocchi Pompe in questo segmento di business”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it