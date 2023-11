Intesa Sanpaolo e Gruppo Auricchio insieme: 10 mln di investimento con garanzia SACE

CREMONA – Intesa Sanpaolo sostiene gli investimenti del Gruppo Auricchio, produttore di grandi formaggi della tradizione italiana e leader mondiale del provolone, attraverso un finanziamento di 10 milioni di euro, di cui 9 con Garanzia SupportItalia di SACE.

L’investimento è stato destinato al sostegno del ciclo produttivo del Gruppo Auricchio, in un’ottica di attenzione all’ambiente e allo sviluppo delle realtà facenti parte della propria compagine societaria: Gennaro Auricchio S.p.A., Cascine Emiliane S.p.A., F.O.I. S.r.l., Caseificio Villa S.r.l.

L’operazione è stata strutturata dalla Direzione Agribusiness, il centro di eccellenza del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicato all’agroalimentare, che fornisce alle imprese del settore credito, progettualità e consulenza specializzata in molteplici ambiti, dal ricambio generazionale, all’attenzione per l’imprenditoria femminile e i giovani, fino alla sostenibilità, alla digitalizzazione e alla crescita all’estero.

Garanzia SupportItalia è lo strumento straordinario del Gruppo SACE previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino, in particolar modo in relazione all’aumento dei costi produttivi ed energetici.

La Gennaro Auricchio S.p.A. è la principale realtà operativa del Gruppo e ne rappresenta circa il 50% del fatturato consolidato. Produce il Provolone nelle diverse forme, gamme e stagionature oltre al Gorgonzola DOP, dolce e piccante, alle caciotte ovine, vaccine e miste insieme alla ricotta fresca. Cascine Emiliane è situata nella zona che rappresenta il cuore della produzione del Parmigiano Reggiano DOP: lo stagiona, confeziona, grattugia e distribuisce questo che è uno dei più importanti formaggi della tradizione italiana nel mondo. F.O.I. S.r.l. produce formaggi a base di latte ovino, principalmente Pecorino Romano DOP oltre a caciotte, semicotti, pecorini freschi e stagionati (come il tipo Moliterno), ricotte fresche e salate, queste ultime come derivati dal siero. Caseificio Villa S.r.l. produce Quartirolo Lombardo DOP, Taleggio DOP e Salva Cremasco DOP oltre a mozzarelle e ricotta, anche con certificazione biologica.

“In questi anni di forti tensioni e incertezze ma caratterizzati anche dalla crescita del nostro sistema caseario italiano all’estero, ci sentiamo costantemente spinti allo sviluppo di soluzioni sostenibili che rendano i nostri prodotti anche sempre più accessibili” dichiara Antonio Auricchio, Presidente della Gennaro Auricchio S.P.A. “Non ci possiamo fermare, la crescita è alla base di ogni azienda e strumenti finanziari come questo sono anch’essi da stimolo e incentivo agli investimenti.”

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo interviene: “Mettere a disposizione del Gruppo Auricchio un supporto di 10 milioni di euro testimonia la volontà di favorire lo sviluppo di una tra le eccellenze alimentari italiane più apprezzate nel mondo. Intesa Sanpaolo, in coerenza con le iniziative del PNRR e con il programma Motore Italia Transizione Energetica, promuove con convinzione progetti finalizzati all’ottimizzazione delle disponibilità finanziarie, alla sostenibilità ambientale e al raggiungimento dell’indipendenza energetica. Siamo convinti che questa sia la strada in grado di innescare il circolo virtuoso che porti le tante aziende agroalimentari di altissima qualità a intraprendere un cammino verso una transizione sostenibile in tutte le sue forme”.

“Noi di SACE siamo orgogliosi di sostenere, in linea con il piano industriale INSIEME 2025, imprese che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy nel mondo, come il Gruppo Auricchio, e che condividono con noi l’obiettivo di rendere i propri processi e prodotti sempre più sostenibili riducendo l’impatto ambientale”, ha sottolineato Enrica Delgrosso, Regional Director Nord Ovest di SACE “Con questa operazione confermiamo il nostro impegno per promuovere e accelerare i piani di investimento e di sviluppo delle aziende italiane a beneficio della collettività”.

