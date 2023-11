Cibo sintetico. De Carlo (FdI): approvazione ddl atto di civiltà

ROMA – “Piena soddisfazione per l’approvazione del ddl sul divieto cibo sintetico. Un atto di civiltà che prevede l’applicazione del principio europeo di precauzione, secondo il quale se una procedura non è sicura non deve essere messa in atto e questo governo vuole essere chiaro su cosa intende lavorare: il sostegno alle filiere dell’agroalimentare italiano”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura in Senato e relatore del ddl sul cibo sintetico in prima lettura in Senato.

“L’innovazione, che riteniamo senza dubbio importante per il futuro del comparto, non può di certo tradursi in sostituzione di cibi tradizionali con quelli costruiti in laboratorio”, e prosegue: “Oscurantista e anti-italiano, piuttosto, è l’atteggiamento di quelle forze politiche che vorrebbero distruggere la nostra cultura millenaria fondata sull’allevamento. L’Italia è detentore record di prodotti DOP e IGP, a dimostrazione di quale sia il suo valore, e Fratelli d’Italia insieme a al Governo difenderanno ad ogni costo queste specificità”, conclude De Carlo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it