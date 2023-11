Glifosato fino al 2033: utilizzo rinnovato dalla Commissione Europea per altri 10 anni

ROMA – La Commissione europea procederà al rinnovo dell’autorizzazione all’uso del glifosato per un periodo di dieci anni – fino al 2033 – con nuove condizioni e restrizioni, in assenza di parere da parte degli Stati membri.

Anche in seno al comitato di appello, infatti, non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per approvare o respingere la proposta di rinnovo presentata dalla Commissione.

L’autorizzazione in corso per l’utilizzo del glifosato, scadrà il prossimo 15 dicembre, dopo che era stata rinnovata nel 2017 per 5 anni e prorogata per un altro anno.

