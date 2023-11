Cambio al vertice in ASSICA: Francesco Pizzagalli presidente pro tempore. Al via le consultazioni per le prossime nomine

MILANO – Si è riunito oggi il Consiglio di presidenza di Assica che ha preso atto delle dimissioni del Presidente Pietro D’Angeli – che ha da poco terminato il rapporto di collaborazione in qualità di Direttore Generale con l’azienda imolese CLAI.

Assica, in conformità alle regole di Confindustria e al proprio Statuto, ha nominato Francesco Pizzagalli a svolgere temporaneamente le funzioni di Presidente, in attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione della nuova guida dell’Associazione.

Assica ringrazia Pietro D’Angeli per questi cinque mesi di presidenza, durante i quali ha messo grande impegno e determinazione nell’affrontare e approfondire le tante tematiche che caratterizzano il settore. Dall’aumento dei prezzi delle materie prime carnee e dei servizi, alla perdita del potere d’acquisto delle famiglie in un contesto di particolare incertezza della filiera suinicola causato dalla PSA e dalle tensioni nei mercati internazionali. Oltre alla richiesta di abbassare dal 10 al 4% l’IVA su carni e salumi, da sottolineare l’importante successo ottenuto dalla Presidenza D’Angeli sulla tematica del “meat sounding”.

Francesco Pizzagalli, Vicepresidente di ASSICA con delega alla sostenibilità e Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani dal 2012, è già stato Presidente di ASSICA dal 2005 al 2010 ed è ora chiamato a traghettare l’Associazione verso una nuova Presidenza. È inoltre componente del CDA della Fumagalli Industria Alimentari S.p.A.

Pizzagalli vanta una lunga esperienza nell’ambito della rappresentanza; attualmente è Componente del Gruppo Tecnico sulla responsabilità sociale d’impresa di Confindustria e Componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Como con delega alla sostenibilità. Laureato in filosofia, nel tempo libero insegna con passione all’Università delle Tre Età e promuove percorsi di studio per gli studenti attraverso la Fondazione Alessandro Volta – di cui è Vicepresidente

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it