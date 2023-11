Premio Futuro sostenibile a Mantova con Tessa Gelisio e Stefano Mancuso

MANTOVA – In occasione della Giornata nazionale degli Alberi, si è celebrata oggi al Cinema Ariston di Mantova la terza edizione del Premio Futuro Sostenibile che ha visto la partecipazione di due ospiti d’eccezione Stefano Mancuso, neurobiologo delle piante e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, che ha tenuto la lectio magistralis “Il futuro è nelle piante” e Tessa Gelisio, giornalista esperta in temi ambientali e di sostenibilità.

Gli “Alberi eroi” sono stati il focus dell’intervento di Giorgio Grossi, dottore forestale, che ha spiegato l’importanza delle piante nell’ecosistema urbano. Alberi come attori principali del benessere, del contenimento delle temperature, della mitigazione del clima nelle città.

Il pubblico presente ha assistito anche alla proiezione di “Tea degli alberi”, un cortometraggio dedicato alle piante monumentali del territorio.

La mattinata si è conclusa con la proclamazione delle scuole vincitrici e dei premiati delle diverse categorie da parte del presidente di Tea, Massimiliano Ghizzi.

Il Premio Futuro Sostenibile

L’obiettivo di Premio Futuro Sostenibile, ideato da Tea nel 2021, è quello di sostenere il territorio nella costruzione di un percorso di sostenibilità a tutto tondo, in cui gli elementi di innovazione agiscano in sintonia con la tradizione, e all’interno dei quale trovino giusto valore l’identità, il capitale umano e ambientale, la produttività e la coesione sociale.

Diviso nelle categorie scuola, imprese ed enti, il Premio viene attribuito ai migliori progetti mantovani dedicati allo sviluppo sostenibile e all’economia circolare. Questi i vincitori dell’edizione 2023.

Cominciamo dalle scuole

Oltre 200 studenti e 16 docenti di 10 Scuole Secondarie di secondo grado della provincia di Mantova si sono cimentati in progetti di grande interesse e significato, con l’obiettivo di diffondere e promuovere idee per il cambiamento dedicate al tema dell’Economia Circolare. Il concorso riservato alle scuole fa parte dell’Hackathon “Economia Circolare: Conosci, Comunica e Cambia!” promosso dalla Rete Alternanza/PCTO coordinata dall’Istituto Manzoni di Suzzara e PromoImpresa – Borsa Merci, grazie al sostegno di Fondazione Cariverona attraverso il bando “FORMAT – FORMazione e AmbienTe” e in sinergia con il nostro Gruppo Tea, grazie all’investimento attivato nell’ambito del “Premio Futuro Sostenibile”.

Tre le aree di attività in cui si sono cimentati gli studenti. La prima fase del percorso, denominata “Conosci” era finalizzata a comprendere e condividere i caratteri rilevanti dell’Economia Circolare. Questa prima fase, svoltasi tra dicembre e gennaio 2023, ha permesso agli studenti di frequentare sulla piattaforma edu.ltomantova.it un percorso di formazione sul tema “Economia Circolare e Sostenibilità”.

Durante la fase “Comunica”, finalizzata ad acquisire competenze trasversali sulla comunicazione per sensibilizzare sui temi dell’Economia Circolare, gli studenti hanno prodotto video e graphic novel, (visibili online sui canali social di LTO Mantova), che sono stati pubblicati sui social e, in base ai LIKE ricevuti, sono stati premiati durante l’evento.

Ecco la classifica:

1° classificato – GRUPPO GREGGIATI 1 dell’Istituto Greggiati di Ostiglia con il progetto “Maskette”

2° classificato – GRUPPO DAL PRATO 2 del Liceo artistico Dal Prato di Guidizzolo con il progetto “I cartucci”

3° classificati parimerito: GRUPPO MANZONI 2 dell’Istituto Manzoni di Suzzara con il progetto “Polyfermo” e GRUPPO PITENTINO 2 con il progetto “-Spreco+Salute”

6 le menzioni:

GRUPPO BELFIORE 1 del Liceo scientifico Belfiore di Mantova con il progetto “F.A.C.T.S. Project”

GRUPPO DAL PRATO 3 del Liceo artistico Dal Prato di Guidizzolo con il progetto “Old WilDress”

GRUPPO FERMI 1 dell’Istituto Fermi di Mantova con il progetto “Bolle di carta”

GRUPPO FORMA 1 del CFP For.Ma di Castiglione delle Stiviere con il progetto “Gruccialux”

GRUPPO GONZAGA 2 dell’Istituto Gonzaga di Castiglione delle Stiviere con il progetto “Chew & Play””

GRUPPO GIULIO ROMANO 3 del Liceo G. Romano di Mantova con il progetto “Punta al futuro”

Le scuole vincitrici, oltre al Premio, si sono aggiudicate anche un contributo economico.

Imprese, enti e associazioni

Per la CATEGORIA IMPRESE: azienda IRIDENERGY srl

Premiato l’amministratore delegato Nicola Baraldi. La motivazione: IRIDENERGY è una start up giovane e innovativa che ha progettato, realizzato e testato PARSIFAL un impianto di poligenerazione per la produzione di energia, calore e biochar, partendo da biomasse come scarti agricoli, residui alimentari piuttosto che sfalci, sottraendo CO2 dall’atmosfera in modo permanente. Parsifal è in grado di eseguire una decomposizione termochimica e dissociazione molecolare, mediante piro-gassificazione di biomasse anche molto umide, tal quali.

L’impianto è un perfetto esempio di economia circolare applicata.

Per la CATEGORIA ENTI E ASSOCIAZIONI: CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO

Premiato il direttore Marco Boschetti. La motivazione: il Consorzio agrituristico mantovano promuove, nell’ambito delle sue attività, la campagna “Brutti ma buoni” attraverso la quale vengono posti in vendita a prezzi contenuti prodotti che non rispondono più ai parametri previsti dalla distribuzione commerciale per forma, diametro o colore, pur mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche.

Questi prodotti non sono commercializzabili nei circuiti della grande distribuzione, per cui non sarebbero neanche raccolti. Con questo progetto, si mettono in atto azioni concrete di lotta allo spreco alimentare e di lotta alla povertà, favorendo l’accesso al consumo di frutta anche ad ampie fasce della popolazione che non potrebbero altrimenti permetterselo.

Premio Speciale a: Apindustria Confimi Mantova e Api Servizi srl SOCIETA’ BENEFIT, Premiati Claudio Urbani, presidente di Api Servizi srl SB, Francesco Ferrari presidente Api Industria. La motivazione: “Made in Mantova, l’importanza di essere Imprese del e nel Territorio mantovano” è il nome del progetto presentato da Apindustria Confimi Mantova e Api Servizi. L’obiettivo dell’iniziativa, che tra i temi del Premio si colloca nel settore della promozione del benessere sociale, è di creare intersezione tra presente e passato, tra le imprese che sono un patrimonio del presente e la tradizione delle botteghe rinascimentali che hanno costruito la cultura e la bellezza del territorio. Attraverso le iniziative proposte agli associati, si va oltre il concetto classico di cultura e si ricomprende anche lavoro, economia e tessuto sociale.

Premio Speciale a: Confindustria Mantova, premiata la Vicepresidente con delega alla Sostenibilità e all’Economia Circolare Nicoletta Azzi. La motivazione: la sostenibilità è una leva strategica di crescita: con l’istituzione dell’area dedicata allo Sviluppo Sostenibile e all’educazione Confindustria Mantova vuole sensibilizzare le aziende del territorio per guidarle verso un cambiamento sistemico orientato alle tematiche economiche, ambientali, sociali e di governance. L’Associazione punta a guidare verso la trasformazione, secondo i parametri della sostenibilità, i propri associati, mettendo in campo iniziative che vanno dai nuovi modelli d’impresa rigenerativi alle relazioni con gli stakeholder. Al centro di questo nuovo corso c’è la formazione, a tutti i livelli.

“Il Premio è solo il pretesto per stimolare la consapevolezza e l’urgenza di buone pratiche collettive di economia circolare. Condividere un’idea e discuterla, insieme ai relatori e ai portatori di interesse, ci sembra il modo migliore per far sì che l’impegno quotidiano di ciascuno venga poi riproposto da molti. Per essere informati, consapevoli e attivi e perché il territorio possa crescere”, ha commentato Massimiliano Ghizzi, presidente di Tea.

Una produzione cinematografica per i venticinque anni di Tea

Nell’ambito della premiazione, è stato presentato, in proiezione privata, il film cortometraggio “Tea degli alberi”, un viaggio tra arte, natura e paesaggio nella provincia di Mantova che ha reso protagonisti gli alberi secolari e i paesaggi tra le colline moreniche e il Po.

Il film ha per protagonisti la giovane attrice Teresa Turola e il dottore forestale Giorgio Grossi, con la partecipazione straordinaria della scrittrice Edgarda Ferri. Prodotto da Tea e realizzato da Fachiro, la regia e la fotografia sono di Gian Maria Pontiroli, mentre la colonna sonora è composta da William Bottin e Bob Benozzo per le edizioni musicali Altavox.

Il soggetto del film è stato ispirato dalla lettura del libro “Tra grandi alberi e grandissimi piatti – Itinerari dendrogastronomici della provincia di Mantova” di Carlo Mantovani che, andando alla ricerca dei patriarchi arborei della provincia mantovana, ha notato che molto spesso i grandi alberi ci guidano in posti meravigliosi, per lo più ignorati dalle rotte del turismo commerciale.

Soggetto e sceneggiatura sono di Amedeo Palazzi e propongono una favola in chiave realistica raccontata attraverso la storia di Tea, una giovane ragazza dai capelli rossi che lascia Milano per rientrare a Mantova dalla sua famiglia per festeggiare il suo compleanno e, dopo avere trovato un libro abbandonato, inizia un viaggio di conoscenza tra arte, miti e natura accompagnata da sua nonna, impersonata dalla scrittrice Edgarda Ferri, che ha voluto donare al progetto il suo impegno e la sua grazia.

“Abbiamo scelto di ricordare il nostro venticinquesimo compleanno rendendo omaggio alla natura di cui le piante sono l’essenza stessa, utilizzando un mezzo, quello cinematografico, per noi nuovo. In linea con i nostri obiettivi di sostenibilità e di valorizzazione della biodiversità, abbiamo raccontato in “Tea degli alberi” la commistione fra reale e fantastico di una porzione di mondo in cui sono riassunti gli opposti della vita: l’ordinario e lo straordinario, il magico e il quotidiano”, ha spiegato il presidente di Tea Massimiliano Ghizzi.

Il cortometraggio è stato realizzato con il contributo di Fideuram e Acquaverde e con il patrocinio di ASSO.IMPRE.DI.A. Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale, ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini.

Oggi 21 novembre 2023 l’Associazione nazionale Imprese di Difesa e tutela Ambientale è stata presente a Mantova per la ricorrenza della Giornata Nazionale degli Alberi, riconosciuta dalla Legge n.10 del 14 gennaio 2013, inerenti alle norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, – dichiara Alberto Patruno Direttore Generale di ASSO.IMPRE.DI.A. – e rappresenta ogni anno l’occasione per porre l’attenzione sull’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente. Da sempre gli alberi ci raccontano la storia, combattono, grazie alle loro radici, i fenomeni di dissesto idrogeologico, mitigano il clima, rendono più vivibili gli insediamenti urbani, proteggono il suolo e migliorano la qualità dell’aria”.

“Quest’anno abbiamo scelto di patrocinare, come richiesto dal Gruppo TEA di Mantova, nella persona del Suo Presidente, dott. Massimiliano Ghizzi, al bellissimo evento: “Premio Futuro Sostenibile”, che è alla sua terza edizione dove saranno premiati i migliori progetti di economia circolare ideati da enti locali, imprese e dagli studenti delle scuole secondarie – dichiara Gianluca Bartolini Presidente di ASSO.IMPRE.DI.A. – con lo scopo di sensibilizzare sempre più il Governo, le Regioni e i Comuni d’Italia sull’importanza della manutenzione e la piantumazione di nuovi alberi nelle aree verdi urbane ed extraurbane poiché è dimostrato che un ettaro di bosco assorbe la quantità di anidride carbonica emessa da un’automobile in un anno”.

Il film sarà distribuito da Premiere Film, partendo dai principali concorsi cinematografici internazionali che promuovono opere legate ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. Successivamente sarà messo a disposizione delle sale e di tutte le realtà che lo vorranno utilizzare per comunicare i messaggi che promuove.

